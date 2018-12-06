Україна та ЄС домовились посилити санкційну політику проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. На полях 25-го Міністерського засідання ОБСЄ (м. Мілан, Італія) Міністр Павло Клімкін зустрівся з Високим Представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федерікою Моґеріні, де сторони обговорили спільні дії щодо посилення санкцій проти Росії. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України, передає УНН.
“На порядку денному зустрічі серед іншого перебували шляхи подальшого вдосконалення санкційної політики проти Росії за підрив територіальної цілісності та суверенітету України, а також питання підтримки з боку ЄС реформ у секторі безпеки і оборони України та виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС”, — йдеться у повідомленні.
У ході зустрічі Міністр закордонних справ України Павло Клімкін детально зупинився на доказах спланованого здійснення акту неприхованої агресії РФ проти України в районі Керченської протоки і, як наслідок, загострення безпекової ситуації в Чорному і Азовському морях.
Сторони також обговорили ситуацію на Донбасі та перспективи започаткування Миротворчої місії ООН на підтримку імплементації Мінських домовленостей.
З метою обговорення подальших спільних дій Високий представник запросила Клімкіна взяти участь у заходах в рамках засідання Ради міністрів закордонних справ країн Євросоюзу 10 грудня у Брюсселі. Під час даного заходу планується обговорення допомоги Україні у протидії агресії Росії в Азовському та Чорному морі.
Раніше єврокомісар Могеріні заявила, що у Європейському союзі точаться суперечки навколо запровадження нової порції санкцій проти Росії. Також Держдеп США закликав ЄС відмовитися від "Північного потоку-2" після інциденту в Азовському морі.