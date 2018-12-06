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Україна та ЄС домовились посилити санкційну політику проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. На полях 25-го Міністерського засідання ОБСЄ (м. Мілан, Італія) Міністр Павло Клімкін зустрівся з Високим Представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федерікою Моґеріні, де сторони обговорили спільні дії щодо посилення санкцій проти Росії. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України, передає УНН. 

Україна та ЄС домовились посилити санкційну політику проти РФ

“На порядку денному зустрічі серед іншого перебували шляхи подальшого вдосконалення санкційної політики проти Росії за підрив територіальної цілісності та суверенітету України, а також питання підтримки з боку ЄС реформ у секторі безпеки і оборони України та виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС”, — йдеться у повідомленні.

У ході зустрічі Міністр закордонних справ України Павло Клімкін детально зупинився на доказах спланованого здійснення акту неприхованої агресії РФ проти України в районі Керченської протоки і, як наслідок, загострення безпекової ситуації в Чорному і Азовському морях.

Сторони також обговорили ситуацію на Донбасі та перспективи започаткування Миротворчої місії ООН на підтримку імплементації Мінських домовленостей.

З метою обговорення подальших спільних дій Високий представник запросила Клімкіна взяти участь у заходах в рамках засідання Ради міністрів закордонних справ країн Євросоюзу 10 грудня у Брюсселі. Під час даного заходу планується обговорення допомоги Україні у протидії агресії Росії в Азовському та Чорному морі.

Раніше єврокомісар Могеріні заявила, що у Європейському союзі точаться суперечки навколо запровадження нової порції санкцій проти Росії. Також Держдеп США закликав ЄС відмовитися від "Північного потоку-2" після інциденту в Азовському морі.

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