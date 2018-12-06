Украина и ЕС договорились усилить санкционную политику против РФ

$41.340.00
45.850.00
ukru
Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
Эксклюзив
06:18 • 5644 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 90637 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 198215 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 152163 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 218909 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 259935 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 216736 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 248510 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208655 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 494475 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
72%
Популярные новости

Израиль расширяет наступление на Газу после ракетного обстрела со стороны ХАМАС - СМИ

6 апреля, 22:08 • 9810 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 12704 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 14180 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 17475 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 5562 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 273332 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 248619 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 334193 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 494476 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 585477 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 36747 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 218910 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 82332 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 78438 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 83889 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Украина и ЕС договорились усилить санкционную политику против РФ

Киев • УНН

 • 10656 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. На полях 25-го Министерского заседания ОБСЕ (г. Милан, Италия) Министр Павел Климкин встретился с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, где стороны обсудили совместные действия по усилению санкций против России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

Украина и ЕС договорились усилить санкционную политику против РФ

“В повестке дня встречи среди прочего находились пути дальнейшего совершенствования санкционной политики против России за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины, а также вопросы поддержки со стороны ЕС реформ в секторе безопасности и обороны Украины и выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС”, — говорится в сообщении.

В ходе встречи Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подробно остановился на доказательствах спланированного совершения акта неприкрытой агрессии РФ против Украины в районе Керченского пролива и, как следствие, обострения ситуации безопасности в Черном и Азовском морях.

Стороны также обсудили ситуацию на Донбассе и перспективы начала миротворческой миссии ООН в поддержку имплементации Минских договоренностей.

С целью обсуждения дальнейших совместных действий Высокий представитель пригласила Климкина принять участие в мероприятиях в рамках заседания Совета министров иностранных дел стран Евросоюза 10 декабря в Брюсселе. Во время данного мероприятия планируется обсуждение помощи Украине в противодействии агрессии России в Азовском и Черном море.

Ранее еврокомиссар Могерини заявила, что в Европейском союзе ведутся дискуссии вокруг введения новой порции санкций против России. Также Госдеп США призвал ЕС отказаться от “Северного потока-2” после инцидента в Азовском море.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$63.74
Bitcoin
$76,911.40
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.61
Золото
$3,047.25
Ethereum
$1,547.13