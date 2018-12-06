Украина и ЕС договорились усилить санкционную политику против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. На полях 25-го Министерского заседания ОБСЕ (г. Милан, Италия) Министр Павел Климкин встретился с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, где стороны обсудили совместные действия по усилению санкций против России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.
“В повестке дня встречи среди прочего находились пути дальнейшего совершенствования санкционной политики против России за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины, а также вопросы поддержки со стороны ЕС реформ в секторе безопасности и обороны Украины и выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС”, — говорится в сообщении.
В ходе встречи Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подробно остановился на доказательствах спланированного совершения акта неприкрытой агрессии РФ против Украины в районе Керченского пролива и, как следствие, обострения ситуации безопасности в Черном и Азовском морях.
Стороны также обсудили ситуацию на Донбассе и перспективы начала миротворческой миссии ООН в поддержку имплементации Минских договоренностей.
С целью обсуждения дальнейших совместных действий Высокий представитель пригласила Климкина принять участие в мероприятиях в рамках заседания Совета министров иностранных дел стран Евросоюза 10 декабря в Брюсселе. Во время данного мероприятия планируется обсуждение помощи Украине в противодействии агрессии России в Азовском и Черном море.
Ранее еврокомиссар Могерини заявила, что в Европейском союзе ведутся дискуссии вокруг введения новой порции санкций против России. Также Госдеп США призвал ЕС отказаться от “Северного потока-2” после инцидента в Азовском море.