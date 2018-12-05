В ЄС ведуться дискусії щодо нових санкцій проти Росії - Могеріні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. В Євросоюзі ведуться дискусії щодо нових санкцій проти Росії через напад на українських моряків в акваторії Керченської протоки, але поки жодних рішень немає. Про це заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка у Брюсселі, повідомляє УНН.
"Дискусії (щодо антиросійських санкцій – ред.)тривають, тому поки я не буду це коментувати. Але ми дуже стурбовані ситуацією в Азовському морі і не тільки через напад на українців", - сказала Могеріні.
За словами Могеріні ситуація в Азовському морі сповільнює активність руху кораблів під прапорами ЄС, що впливає на економічну ситуацію Європи.
Крім того політик повідомила, що обговорить ситуацію, яка склалася з головою МЗС України Павлом Клімкіним та МЗС РФ Сергієм Лавровим.
Вона підкреслила, що зустрічі пройдуть окремо.
Нагадаємо, генерал Віктор Муженко заявляв, що РФ збільшила вдвічі корабельний склад в акваторії Азовського моря.
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25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.