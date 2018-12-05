В ЄС ведуться дискусії щодо нових санкцій проти Росії - Могеріні

КИЇВ. 5 грудня. УНН. В Євросоюзі ведуться дискусії щодо нових санкцій проти Росії через напад на українських моряків в акваторії Керченської протоки, але поки жодних рішень немає. Про це заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка у Брюсселі, повідомляє УНН.