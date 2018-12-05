В ЕС ведутся дискуссии о новых санкциях против России - Могерини
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Евросоюзе ведутся дискуссии о новых санкциях против России из-за нападения на украинских моряков в акватории Керченского пролива, но пока никаких решений нет. Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика в Брюсселе, сообщает УНН.
"Дискуссии (по антироссийских санкциях - ред.) продолжаются, поэтому пока я не буду это комментировать. Но мы очень обеспокоены ситуацией в Азовском море и не только из-за нападения на украинском", - сказала Могерини.
По словам Могерини ситуация в Азовском море замедляет активность движения кораблей под флагами ЕС, влияет на экономическую ситуацию Европы.
Кроме того политик сообщила, что обсудит сложившуюся ситуацию с главой МИД Украины Павел Климкин и МИД РФ Сергеем Лавровым.
Она подчеркнула, что встречи пройдут отдельно.
Напомним, генерал Виктор Муженко заявлял, что РФ увеличила вдвое корабельный состав в акватории Азовского моря.
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25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также было ранено и захвачено в плен членов их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.