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Поранені українські моряки написали рідним електронні листи

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Всі троє поранених українських моряків, яких утримують у “Матросской тишине” написали електронні листи, які повинні найближчим часом отримати їхні рідні. Про це написала на своїй сторінці у Facebook Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова з посиланням на інформацію російського Омбудсмена, передає УНН.

Поранені українські моряки написали рідним електронні листи

“Всі троє — Андрій Артеменко, Василь Сорока і Андрій Ейдер написали електронні листи і найближчим часом їх отримають рідні. Також відкриті внутрішньо тюремні рахунки, які будуть поповнені коштами”, — написала Омбудсмен.

Як розповіла Денісовій її російська колега, в одного з наших поранених хлопців на руці гіпс, бо ушкоджено сухожилля. Але в жодного з наших моряків немає ампутації кінцівок чи пальців рук, вони мають пошкодження сухожилля та м’яких тканин.

Крім того, як запевнила Москалькова Денісову, всі адвокати, у яких є ордер та посвідчення, будуть допущені до полонених моряків.

Як повідомляв УНН, українському консулу вдалося побачитися з полоненими моряками у “Лефортово”.

25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було пораненно і захоплено в полон членів їх екіпажів.

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