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Раненые украинские моряки написали родным электронные письма

Киев • УНН

 • 24155 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Все трое раненых украинских моряков, содержащихся в "Матросской тишине" написали электронные письма, которые должны в ближайшее время получить их родные. Об этом написала на своей странице в Facebook Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на информацию российского омбудсмена, передает УНН.

Раненые украинские моряки написали родным электронные письма

"Все трое - Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер написали электронные письма и в ближайшее время их получат родные. Также открыты внутренне тюремные счета, которые будут пополнены средствами", - написала Омбудсмен.

Как рассказала Денисовой ее российская коллега, у одного из наших раненых ребят на руке гипс, потому что повреждены сухожилия. Но ни у одного из наших моряков нет ампутации конечностей или пальцев рук, они имеют повреждения сухожилия и мягких тканей.

Кроме того, как заверила Москалькова Денисову, все адвокаты, у которых есть ордер и удостоверение, будут допущены к пленным морякам.

Как сообщал УНН, украинскому консулу удалось встретиться с пленными моряками в "Лефортово".

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также получили ранения и были захвачены в плен члены их экипажей.

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