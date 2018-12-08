Раненые украинские моряки написали родным электронные письма
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Все трое раненых украинских моряков, содержащихся в "Матросской тишине" написали электронные письма, которые должны в ближайшее время получить их родные. Об этом написала на своей странице в Facebook Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на информацию российского омбудсмена, передает УНН.
"Все трое - Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер написали электронные письма и в ближайшее время их получат родные. Также открыты внутренне тюремные счета, которые будут пополнены средствами", - написала Омбудсмен.
Как рассказала Денисовой ее российская коллега, у одного из наших раненых ребят на руке гипс, потому что повреждены сухожилия. Но ни у одного из наших моряков нет ампутации конечностей или пальцев рук, они имеют повреждения сухожилия и мягких тканей.
Кроме того, как заверила Москалькова Денисову, все адвокаты, у которых есть ордер и удостоверение, будут допущены к пленным морякам.
Как сообщал УНН, украинскому консулу удалось встретиться с пленными моряками в "Лефортово".
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также получили ранения и были захвачены в плен члены их экипажей.