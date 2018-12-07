Українському консулу вдалося побачитися з полоненими моряками у “Лефортово”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Український консул в Москві Альберт Черняков сьогодні відвідав чотирьох українських моряків у слідчому ізоляторі “Лефортово”. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
“Щойно розмовляла з українським консулом у Москві Альбертом Черняковим. Він розповів, що сьогодні відвідав чотирьох моряків: Дениса Гриценка, Романа Мокряка, Юрія Без’язичного та Богдана Головаша. Наші хлопці ніяких скарг не висловлювали та тримаються мужньо. Зокрема, коли консул поцікавився у Дениса Гриценка його справами, він, як справжній капітан, у відповідь запитав — „Як почуваються поранені хлопці?“. Всі переказували рідним, щоб ті не хвилювалися”, — переповіла слова консула Денісова.
За словами консула, пише Омбудсмен, українські моряки одягнені у волонтерський одяг, вони отримали посилки. У них в камерах є телевізори, проте вони їх не дивляться, а читають книжки. Сьогодні всім переказали фінансову допомогу у розмірі 74 долари на особу. Також вже є домовленість щодо можливості телефонної розмови військовополонених з рідними.
“Український консул розповів, що вже складено графік відвідання ним інших моряків у Лефортово. Так, на понеділок заплановане відвідання шістьох моряків. У вівторок, 11 грудня, консул відвідає ще шістьох військовополонених, і у середу, 12 грудня, решту п’ять моряків”, — додала вона.
Раніше український консул в Москві відвідав поранених українських моряків у “Матросской тишине” і розповів, що вони зазнали осколкових поранень, але кістки та суглоби цілі.
Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було пораненно і захоплено в полон членів їх екіпажів.