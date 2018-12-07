В українських поранених моряків кістки та суглоби цілі - Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Український консул в Москві сьогодні вночі відвідав поранених українських моряків у “Матросской тишине” і розповів, що вони зазнали осколкових поранень, але кістки та суглоби цілі. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
“Він (консул - ред.) зазначив, що сьогодні вночі відвідав трьох поранених наших бійців у СІЗО „Матросская тишина“. З його слів, їхній стан здоров’я задовільний. Хлопці мають осколкові поранення, ні в кого ампутацій немає — кістки та суглоби цілі”, — написала український Омбудсмен.
Нагадаємо, радник командувача ВМС Вікторія Христенко повідомила, що в одного з хлопців, поранених в Азовському морі, важке поранення ніг.
25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було пораненно і захоплено в полон членів їх екіпажів.