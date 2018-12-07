Украинскому консулу удалось встретиться с пленными моряками в "Лефортово"

“Только что разговаривала с украинским консулом в Москве Альбертом Черняковым. Он рассказал, что сегодня посетил четырех моряков Дениса Гриценко, Романа Мокряка, Юрия Безъязычного и Богдана Головаша. Наши ребята никаких жалоб не высказывали и держатся мужественно. В частности, когда консул поинтересовался у Дениса Гриценко его делами, он, как настоящий капитан, в ответ спросил — "Как чувствуют себя ранены ребята?“. Все передавали родным, чтобы те не волновались”, - пересказала слова консула Денисова.

По словам консула, пишет Омбудсмен, украинские моряки одеты в волонтерскую одежду, они получили посылки. У них в камерах есть телевизоры, однако они их не смотрят, а читают книги. Сегодня всем перевели финансовую помощь в размере 74 доллара на человека. Также уже есть договоренность о возможности телефонного разговора военнопленных с родными.

“Украинский консул рассказал, что уже составлен график посещения им других моряков в Лефортово. Так, на понедельник запланировано посещение шести моряков. Во вторник, 11 декабря, консул посетит еще шесть военнопленных, и в среду, 12 декабря, остальных пять моряков”, - добавила она.

Ранее украинский консул в Москве посетил раненых украинских моряков в “Матросской тишине” и рассказал, что они получили осколочные ранения, но кости и суставы цели.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя — из Черного в Азовское море, также получили ранения и были захвачены в плен члены их экипажей.