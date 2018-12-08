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Секретное оружие НАТО и холера: в ЕС собрали российские мифы об Азовском море

Киев • УНН

 • 22700 просмотра

В ЕС собрали российские мифы о ситуации в Азовском море.

Секретное оружие НАТО и холера: в ЕС собрали российские мифы об Азовском море

КИЕВ. 8 декабря. УНН. "Украинские моряки у Керченского пролива вызывающе спровоцировали россиян, которые были вынуждены применить оружие" - эту легенду тиражируют российские СМИ почти ежедневно, дополняя все новыми выдумками. Но настоящая противоукраинская кампания по дезинформации была начата задолго до так называемого "Керченского кризиса". По крайней мере, к такому выводу пришла команда разрушителей российских фейков East StratCom Task Force (с англ. Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям) в рамках своей кампании "ЕС против дезинформации", передает УНН.



Так, по словам аналитиков, дезинформационная кампания вокруг Азовского моря началась больше года назад. Тогда российские СМИ начали публиковать заявления о том, что "Украина углубляет морское дно для флота НАТО в Азовском море". На самом деле никаких доказательств для любого такого "флота НАТО", конечно, не существует.

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Позже, летом и осенью этого года, дезинформационная кампания россиян обострилась, утверждают знатоки. Тогда активно распространялись слухи о том, что Украина внезапно "заразил Азовское море холерой" (Всемирная организация здравоохранения тогда же сообщила, что данных о случаях холеры у них нет).

На этом креативщики фейковых СМИ не остановились, и уже в сентябре начали готовить почву для дальнейшей дезинформации, прогнозируя "провокации на Западе у берегов Азовского моря" и уверяя, что США "планировали столкновения между украинскими и российскими морскими силами в Черном море еще с 1990 х годов".

"Доказательством" таких заявлений стала видеоигра, которую якобы видел бывший российский солдат 15 лет назад.

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Все эти дезинформационные сообщения утверждают аналитики, имеют единственную цель: показать, что Украина является агрессором, который принимает заказы на "провокации" с Запада.

В течение последней недели также состоялся переход в фокусе: жертвами фейковых новостей стали сами украинцы. Цель этой кампании, по мнению европейских экспертов, заключается в распространении недоверия к правительству Украины и ее западных партнеров с помощью таких строк, как "Запад надеялся окрасить Азовское море кровью украинских граждан" и "дети в Мариуполе вынуждены копать траншеи для солдат".

В англоязычной сфере заговора была изобретена еще одна теория, оправдывающая действия России. "Логика" состоит в том, что российскому спецсназу удалось остановить провокацию, которая могла привести к Третьей мировой войне - ведь британские и украинские спецслужбы, вероятно, переносили портативное ядерное устройство, чтобы подорвать Крымский мост. Авторы даже не пытались предложить доказательства своих слов.

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East StratCom Task Force в своей статье привели еще ряд кремлевских легенд о событиях вокруг Азовского моря и Украины в целом. УНН выбрал самые интересные из них:

- Украинские лодки, захваченные в Керченском проливе, были подаренны США. 
Синопсис: две украинские лодки, захваченные Россией в Керченском проливе, Украине подарили Соединенные Штаты Америки.

- Украина и Великобритания сговорились уничтожить Крымский мост с помощью портативного ядерного устройства НАТО (упоминается дважды в статье как дань уважения этому шедевру). 
Синопсис: Россия захватила украинские суда в Азовском море потому, что они перевозили устройство, SADM (специальный ядерный заряд) принадлежащей НАТО. Этот переносной ядерное устройство транспортировал спецсназ Украины и Великобритании в Керченский пролив с целью применить его на Крымском мосту, который НАТО ненавидит. Это устройство было отслежено Россией, и именно поэтому она остановила украинские корабли.

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- Порошенко и США спланировали конфронтацию в Керченском проливе. 
Синопсис: Президент Украины Петр Порошенко и США запланировали конфликт в Керченском проливе. США, вероятно, одобрили план Порошенко, чтобы использовать этот инцидент против проекта газопровода "Северный поток 2".

- Могерини предложил Украине организовать провокацию.
Синопсис: Украина планировала провокации в Керченском проливе, надеясь, что ее суда будут потоплены русскими.
"Вы помните, когда до (инцидента - ред.), (Верховный представитель ЕС Федерика - ред.) Могерини им (украинцам) сказала: "Сделайте что-то, чтобы оправдать наше наступление" в регионе. Теперь Запад, заказал эту провокацию и использует эту возможность реагировать на что-то", - слова, сказанные во время телепередачи на "Первом канале" РФ.

- Британские военные советники заставляют Украину осуществить химическую атаку, чтобы обвинить в ней Россию. 
Синопсис: военные эксперты из британских сил специальных операций прибыли в Украину, чтобы помочь украинским силам саботировать завод минеральных удобрений. Их цель - организовать химическое загрязнение, спровоцировать эвакуацию местных жителей, обратить внимание международного сообщества на ситуацию на Донбассе и обвинить в этом российских сепаратистов.

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И это - лишь небольшая часть материалов, собранных европейской экспертной группой, но она уже может дать представление о масштабах российских fake news, нацеленных на "братский народ".

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