Секретное оружие НАТО и холера: в ЕС собрали российские мифы об Азовском море

КИЕВ. 8 декабря. УНН. "Украинские моряки у Керченского пролива вызывающе спровоцировали россиян, которые были вынуждены применить оружие" - эту легенду тиражируют российские СМИ почти ежедневно, дополняя все новыми выдумками. Но настоящая противоукраинская кампания по дезинформации была начата задолго до так называемого "Керченского кризиса". По крайней мере, к такому выводу пришла команда разрушителей российских фейков East StratCom Task Force (с англ. Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям) в рамках своей кампании "ЕС против дезинформации", передает УНН.







Так, по словам аналитиков, дезинформационная кампания вокруг Азовского моря началась больше года назад. Тогда российские СМИ начали публиковать заявления о том, что "Украина углубляет морское дно для флота НАТО в Азовском море". На самом деле никаких доказательств для любого такого "флота НАТО", конечно, не существует.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раненые украинские моряки написали родным электронные письма



Позже, летом и осенью этого года, дезинформационная кампания россиян обострилась, утверждают знатоки. Тогда активно распространялись слухи о том, что Украина внезапно "заразил Азовское море холерой" (Всемирная организация здравоохранения тогда же сообщила, что данных о случаях холеры у них нет).



На этом креативщики фейковых СМИ не остановились, и уже в сентябре начали готовить почву для дальнейшей дезинформации, прогнозируя "провокации на Западе у берегов Азовского моря" и уверяя, что США "планировали столкновения между украинскими и российскими морскими силами в Черном море еще с 1990 х годов".



"Доказательством" таких заявлений стала видеоигра, которую якобы видел бывший российский солдат 15 лет назад.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: России не понравилась идея расширить мониторинг ОБСЕ на Азовское море



Все эти дезинформационные сообщения утверждают аналитики, имеют единственную цель: показать, что Украина является агрессором, который принимает заказы на "провокации" с Запада.



В течение последней недели также состоялся переход в фокусе: жертвами фейковых новостей стали сами украинцы. Цель этой кампании, по мнению европейских экспертов, заключается в распространении недоверия к правительству Украины и ее западных партнеров с помощью таких строк, как "Запад надеялся окрасить Азовское море кровью украинских граждан" и "дети в Мариуполе вынуждены копать траншеи для солдат".



В англоязычной сфере заговора была изобретена еще одна теория, оправдывающая действия России. "Логика" состоит в том, что российскому спецсназу удалось остановить провокацию, которая могла привести к Третьей мировой войне - ведь британские и украинские спецслужбы, вероятно, переносили портативное ядерное устройство, чтобы подорвать Крымский мост. Авторы даже не пытались предложить доказательства своих слов.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Литва расширит военное присутствие в случае продолжения российской эскалации на Азове



East StratCom Task Force в своей статье привели еще ряд кремлевских легенд о событиях вокруг Азовского моря и Украины в целом. УНН выбрал самые интересные из них:



- Украинские лодки, захваченные в Керченском проливе, были подаренны США.

Синопсис: две украинские лодки, захваченные Россией в Керченском проливе, Украине подарили Соединенные Штаты Америки.



- Украина и Великобритания сговорились уничтожить Крымский мост с помощью портативного ядерного устройства НАТО (упоминается дважды в статье как дань уважения этому шедевру).

Синопсис: Россия захватила украинские суда в Азовском море потому, что они перевозили устройство, SADM (специальный ядерный заряд) принадлежащей НАТО. Этот переносной ядерное устройство транспортировал спецсназ Украины и Великобритании в Керченский пролив с целью применить его на Крымском мосту, который НАТО ненавидит. Это устройство было отслежено Россией, и именно поэтому она остановила украинские корабли.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко требует более решительных мер против РФ, чем "Азовский пакет санкций"



- Порошенко и США спланировали конфронтацию в Керченском проливе.

Синопсис: Президент Украины Петр Порошенко и США запланировали конфликт в Керченском проливе. США, вероятно, одобрили план Порошенко, чтобы использовать этот инцидент против проекта газопровода "Северный поток 2".



- Могерини предложил Украине организовать провокацию.

Синопсис: Украина планировала провокации в Керченском проливе, надеясь, что ее суда будут потоплены русскими.

"Вы помните, когда до (инцидента - ред.), (Верховный представитель ЕС Федерика - ред.) Могерини им (украинцам) сказала: "Сделайте что-то, чтобы оправдать наше наступление" в регионе. Теперь Запад, заказал эту провокацию и использует эту возможность реагировать на что-то", - слова, сказанные во время телепередачи на "Первом канале" РФ.



- Британские военные советники заставляют Украину осуществить химическую атаку, чтобы обвинить в ней Россию.

Синопсис: военные эксперты из британских сил специальных операций прибыли в Украину, чтобы помочь украинским силам саботировать завод минеральных удобрений. Их цель - организовать химическое загрязнение, спровоцировать эвакуацию местных жителей, обратить внимание международного сообщества на ситуацию на Донбассе и обвинить в этом российских сепаратистов.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава МИД Германии предложил распространить действие миссии ОБСЕ на Азовское море



И это - лишь небольшая часть материалов, собранных европейской экспертной группой, но она уже может дать представление о масштабах российских fake news, нацеленных на "братский народ".