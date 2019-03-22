Щорічні перевитрати у свинарстві становлять 8 млрд грн - експерт

Він нагадав, що у 2015 році на агрокомбінаті "Калита" було зафіксовано африканську чуму свиней (АЧС).

"Тоді в Україні відкрився новий ринок – ринок нелегальної свинини, інфікованої АЧС. Продати свиней і врятувати хоч якісь кошти або банкрутство – такий вибір може постати перед кожним свинокомплексом. Грошей на компенсацію свинокомплексам немає 7 років", - зазначив він.

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Сьогодні країни, де фіксують випадки АЧС, втрачають свої експортні ринки, каже експерт.

"Наприклад для Польщі це втрата ринків на 500 млн євро з 7,3 млрд євро експорту свинини ЄС. А надлишок свинини, вирощеної із собівартістю 25 грн за кг, з ЄС продається в Україну. Наслідки для українських свинокомплексів, у яких собівартість свинини 40 грн за кг, передбачити не складно.

Собівартість свиней 40 грн за кг замість 25 грн за кг та перевитрати українського свинарства у 8 млрд грн на рік можуть коштувати багатьом втратою бізнесу", - повідомив він.

За словами Бабенка, аби вирощування свиней принесло прибутки свинарям в 2019 році, потрібно зробити кілька кроків.

"Крок перший – аудит виробництва і пошук причин високої собівартості. Крок другий – автоматизація обліку і контроль собівартості в спеціалізованій програмі в реальному часі в процесі вирощування свиней. Крок третій – якщо виявлені перевитрати кормів, ліків, порушення технології, зловживання – потрібно їх усувати", - зазначив експерт.

Нагадаємо, нещодавно Асоціація тваринників України закликала Гройсмана зупинити нелегальний імпорт свинини в Україну.

Також нагадаємо, цього року в Україні було зафіксовано 11 випадків АЧС, минулого року – 145.

З огляду на таку невтішну статистику поширення епідемії, Україна нарощує імпорт свинини. І, за словами депутата Сергія Тригубенка, так багато цього продукту, як зараз, ми не імпортували останні 4 роки.

Більше того, АЧС призвела до відчутного подорожчання сала і свинини на вітчизняному ринку. Наразі вони коштують вже дорожче, аніж в ЄС.