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Ежегодные перерасходы в свиноводстве составляют 8 млрд грн - эксперт

Киев • УНН

 • 13792 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Ежегодные перерасходы в свиноводстве составляют 8 млрд грн. И платят за это, в конечном итоге, потребители свинины. Об этом рассказал генеральный директор ООО "Центр повышения эффективности в животноводстве" Николай Бабенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Центра.

Ежегодные перерасходы в свиноводстве составляют 8 млрд грн - эксперт

Он напомнил, что в 2015 году на агрокомбинате "Калита" было зафиксировано африканскую чуму свиней (АЧС).

"Тогда в Украине открылся новый рынок - рынок нелегальной свинины, зараженной АЧС. Продать свиней и спасти хоть какие-то средства или банкротство - это выбор может предстать перед каждым свинокомплексом. Денег на компенсацию свинокомплексам нет 7 лет", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В прошлом году фермерам задолжали более 27 млн грн АЧС-компенсаций

Сегодня страны, где фиксируют случаи АЧС, теряют свои экспортные рынки, говорит эксперт.

"Например, для Польши это потеря рынков на 500 млн евро с 7,3 млрд евро экспорта свинины ЕС. А избыток свинины, выращенной с себестоимостью 25 грн за кг, из ЕС продается в Украине. Последствия для украинских свинокомплексов, в которых себестоимость свинины 40 грн за кг, предсказать не сложно.

Себестоимость свиней 40 грн/кг вместо 25 грн/кг и перерасходы украинского свиноводства в 8 млрд грн в год могут стоить многим потерей бизнеса", - сообщил он.

По словам Бабенко, чтобы выращивание свиней принесло прибыль свиноводам в 2019 году, нужно сделать несколько шагов.

"Шаг первый - аудит производства и поиск причин высокой себестоимости. Шаг второй - автоматизация учета и контроль себестоимости в специализированной программе в реальном времени в процессе выращивания свиней. Шаг третий - если обнаружен перерасход кормов, лекарств, нарушения технологии, злоупотребления - нужно их устранять", - отметил эксперт.

Напомним, недавно Ассоциация животноводов Украина призвала Гройсмана остановить нелегальный импорт свинины в Украину.

Также напомним, в этом году в Украине было зафиксировано 11 случаев АЧС, в прошлом году - 145.

Учитывая такую неутешительную статистику распространения эпидемии, Украина наращивает импорт свинины. И, по словам депутата Сергея Тригубенко, так много этого продукта, как сейчас, мы не импортировали последние 4 года.

Более того, АЧС привела к ощутимому подорожанию сала и свинины на отечественном рынке. Сейчас они стоят уже дороже, чем в ЕС.

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