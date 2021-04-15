Scania не надає на вимогу АМКУ інформації: розгляд заяви компанії "Журавлина" подовжили
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Антимонопольний комітет України подовжив розгляд заяви українського підприємства “Журавлина” щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції дистриб’ютором шведських вантажівок Scania Україна. Причиною стало те, що Scania не надає на вимогу АМКУ необхідної інформації, повідомляє УНН з посиланням на лист-відповідь комітету до підприємства “Журавлина”.
Цитата
“З метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження порушених у Заявах питань, Комітетом до ТОВ з ІІ (іноземними інвестиціями — ред.) „Сканія Україна“ було направлено вимогу про надання інформації. На сьогоднішній день відповіді на зазначену вимогу не надійшло”, — пояснили в АМКУ подовження розгляду заяви ще на 60 календарних днів.
Деталі
У листі Антимонопольного комітету пояснюється, що вони здійснюють повторний розгляд заяв українського підприємства “Журавлина” про можливі ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції Scania Україна на ринку надання послуг з реалізації, ремонту та технічного обслуговування продукції шведського виробника вантажівок.
Що було раніше
Дилерський центр “Журавлина” звернувся до Антимонопольного комітету щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку дистриб’ютора шведських вантажівок “Scania Україна”. Подальшу безпідставну відмову АМКУ провести це розслідування було визнано недійсним у судовому порядку. Розпочався повторний розгляд заяв компанії “Журавлина”. У разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях Scania Україна, Антимонопольний комітет ухвалить розпорядження про початок розгляду справи.
Доповнення
Ексдержавний уповноважений АМКУ Агія Загребельська згодна з рішенням суду про те, що комітет повинен розпочати нове розслідування та ухвалити рішення — чи не дискримінував дистриб’ютор “Scania Україна” окремі дилерські центри.
У випадку, якщо АМКУ підтвердить, що дистриб’ютор Scania Україна утискав окремих дилерів і порушував принцип добропорядної конкуренції, щоб витіснити українських дилерів із ринку, то на неї очікують фінансові санкції.
Разом із тим, Загребельська не впевнена у тому, що рішення АМКУ може бути неупередженим.
Враховуючи втручання в судовий процес на стороні Scania з боку народних депутатів Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів, які є представниками партії “Слуга народу”, Загребельська не виключає, що вони так само можуть здійснювати вплив і на рішення АМКУ. Але чи зроблять нардепи це, чи ні — буде зрозуміло після рішення або розгляду справи в АМКУ проти Scania.
Довідка
Нагадаємо, що Scania вже потрапляла у скандали з порушенням антимонопольного законодавства. Так, Європейська комісія оштрафувала шведський концерн Scania, який випускає вантажні автомобілі та автобуси, на 880 мільйонів євро за участь у змові з конкурентами, що є порушенням добропорядної конкуренції.