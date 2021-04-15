Scania не надає на вимогу АМКУ інформації: розгляд заяви компанії "Журавлина" подовжили

Цитата

“З метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження порушених у Заявах питань, Комітетом до ТОВ з ІІ (іноземними інвестиціями — ред.) „Сканія Україна“ було направлено вимогу про надання інформації. На сьогоднішній день відповіді на зазначену вимогу не надійшло”, — пояснили в АМКУ подовження розгляду заяви ще на 60 календарних днів.

Деталі

У листі Антимонопольного комітету пояснюється, що вони здійснюють повторний розгляд заяв українського підприємства “Журавлина” про можливі ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції Scania Україна на ринку надання послуг з реалізації, ремонту та технічного обслуговування продукції шведського виробника вантажівок.

Що було раніше

Дилерський центр “Журавлина” звернувся до Антимонопольного комітету щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку дистриб’ютора шведських вантажівок “Scania Україна”. Подальшу безпідставну відмову АМКУ провести це розслідування було визнано недійсним у судовому порядку. Розпочався повторний розгляд заяв компанії “Журавлина”. У разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях Scania Україна, Антимонопольний комітет ухвалить розпорядження про початок розгляду справи.

Доповнення

Ексдержавний уповноважений АМКУ Агія Загребельська згодна з рішенням суду про те, що комітет повинен розпочати нове розслідування та ухвалити рішення — чи не дискримінував дистриб’ютор “Scania Україна” окремі дилерські центри.

У випадку, якщо АМКУ підтвердить, що дистриб’ютор Scania Україна утискав окремих дилерів і порушував принцип добропорядної конкуренції, щоб витіснити українських дилерів із ринку, то на неї очікують фінансові санкції.

Разом із тим, Загребельська не впевнена у тому, що рішення АМКУ може бути неупередженим.

Враховуючи втручання в судовий процес на стороні Scania з боку народних депутатів Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів, які є представниками партії “Слуга народу”, Загребельська не виключає, що вони так само можуть здійснювати вплив і на рішення АМКУ. Але чи зроблять нардепи це, чи ні — буде зрозуміло після рішення або розгляду справи в АМКУ проти Scania.

Довідка

Нагадаємо, що Scania вже потрапляла у скандали з порушенням антимонопольного законодавства. Так, Європейська комісія оштрафувала шведський концерн Scania, який випускає вантажні автомобілі та автобуси, на 880 мільйонів євро за участь у змові з конкурентами, що є порушенням добропорядної конкуренції.