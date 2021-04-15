Scania не предоставляет по требованию АМКУ информации: рассмотрение заявления компании "Журавлына" продлили

Цитата

“С целью полного, всестороннего и объективного исследования поставленных в Заявлениях вопросов, Комитетом к ООО с ИИ (иностранными инвестициями — ред.) „Скания Украина“ было направлено требование о предоставлении информации. На сегодняшний день ответа на указанное требование не последовало”, — пояснили в АМКУ удлинение рассмотрения заявления еще на 60 календарных дней.

Детали

В письме Антимонопольного комитета объясняется, что они осуществляют повторное рассмотрение заявлений украинского предприятия “Журавлына” о возможных признаках нарушения законодательства о защите экономической конкуренции Scania Украина на рынке предоставления услуг по реализации, ремонта и технического обслуживания продукции шведского производителя грузовиков.

Что было раньше

Дилерский центр “Журавлына” обратился в Антимонопольный комитет о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции со стороны дистрибьютора шведских грузовиков “Scania Украина”. Дальнейший безосновательный отказ АМКУ провести это расследование был признан недействительным в судебном порядке. Началось повторное рассмотрение заявлений компании “Журавлына”. В случае выявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях Scania Украина, Антимонопольный комитет примет распоряжение о начале рассмотрения дела.

Дополнение

Экс-государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская согласна с решением суда о том, что комитет должен начать новое расследование и принять решение — не дискриминировал ли дистрибьютор “Scania Украина” отдельные дилерские центры.

В случае, если АМКУ подтвердит, что дистрибьютор Scania Украина притеснял отдельных дилеров и нарушал принцип добропорядочной конкуренции, чтобы вытеснить украинских дилеров с рынка, то на него ожидают финансовые санкции.

Вместе с тем, Загребельская не уверена в том, что решение АМКУ может быть беспристрастным.

Учитывая вмешательства в судебный процесс на стороне Scania со стороны народных депутатов Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов, которые являются представителями партии “Слуга народа”, Загребельская не исключает, что они так же могут оказывать влияние и на решение АМКУ. Но сделают нардепы это или нет — будет понятно после решения или рассмотрения дела в АМКУ против Scania.

Справка

Напомним, что Scania уже попадала в скандалы с нарушением антимонопольного законодательства. Так, Европейская комиссия оштрафовала шведский концерн Scania, выпускающий грузовые автомобили и автобусы, на 880 миллионов евро за участие в сговоре с конкурентами, что является нарушением добропорядочной конкуренции.