Чи розпочне АМКУ розгляд справи проти Scania: експерт сумнівається, що рішення може бути неупередженим

Цитата

“Насправді АМКУ весь склад був оновлений у 2019 році Президентом Володимиром Зеленським. Тобто всі люди, які сьогодні очолюють АМКУ і які приймають безпосередньо рішення, в тому числі, які будуть приймати рішення чи розпочинати розгляд справи проти Scania компанії „Журавлина“ чи не розпочинати — це ті люди, які були призначені Зеленським. (...) Тому, чи зможе оточення Зеленського, зокрема, пропрезидентська партія впливати на прийняття того чи іншого рішення в АМКУ — однозначно, так”, — вважає Загребельська.

Деталі

Враховуючи втручання в судовий процес на стороні Scania з боку народних депутатів Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів, які є представниками партії “Слуга народу”, експерт не виключає, що вони так само можуть здійснювати вплив і на рішення АМКУ. Але чи зроблять нардепи це, чи ні — буде зрозуміло після рішення або розгляду справи в АМКУ проти Scania.

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“Впливати — можуть! Чи будуть вони впливати у цій ситуації чи ні, важко передбачити, потрібно дивитись у майбутньому. Але потенційно — так, можуть, абсолютно. Це підтверджується багатьма подіями, речами та фактами”, — підсумувала Загребельська.

Доповнення

Судові процеси між дистриб’ютором шведських вантажівок Scania та українським підприємством “Журавлина” тривають ось уже близько дев’яти років.

Відзначимо, що під час судового процесу Scania влаштували безплатний тест-драйв, екскурсію та “обід у дружньому колі однодумців” народним депутатам від “Слуги народу” голові Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галині Янченко та Денису Маслову. Після чого “слуга народу” Галина Янченко вкотре публічно у судовому спорі двох інвесторів — українського та іноземного — підтримала шведську Scania.

Нагадаємо, що у 2017 році Європейська комісія оштрафувала Scania на 880 мільйонів євро за участь у змові з конкурентами та порушення антимонопольного законодавства.

А нещодавно шведський виробник вантажівок Scania під час першого розміщення цінних паперів на Стокгольмській фондовій біржі приховав від нових акціонерів інформацію про свою корупційну діяльність в Індії.