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Чи розпочне АМКУ розгляд справи проти Scania: експерт сумнівається, що рішення може бути неупередженим

Чи розпочне АМКУ розгляд справи проти Scania: експерт сумнівається, що рішення може бути неупередженим

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Антимонопольному комітеті розпочато повторний розгляд заяви української компанії “Журавлина” щодо порушення дистриб’ютором шведських вантажівок Scania Україна законодавства про захист економічної конкуренції. До повторного розгляду справи АМКУ зобов’язало рішення суду щодо задоволення вимог української компанії “Журавлина”. Враховуючи підвищений інтерес до справи з боку народних депутатів з провладної партії “Слуга народу”, УНН поцікавився у колишньої державної уповноваженої АМКУ Агії Загребельської, чи існує ймовірність упередженості в цій ситуації з боку комітету.

Цитата

“Насправді АМКУ весь склад був оновлений у 2019 році Президентом Володимиром Зеленським. Тобто всі люди, які сьогодні очолюють АМКУ і які приймають безпосередньо рішення, в тому числі, які будуть приймати рішення чи розпочинати розгляд справи проти Scania компанії „Журавлина“ чи не розпочинати — це ті люди, які були призначені Зеленським. (...) Тому, чи зможе оточення Зеленського, зокрема, пропрезидентська партія впливати на прийняття того чи іншого рішення в АМКУ — однозначно, так”, — вважає Загребельська.

Деталі

Враховуючи втручання в судовий процес на стороні Scania з боку народних депутатів Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів, які є представниками партії “Слуга народу”, експерт не виключає, що вони так само можуть здійснювати вплив і на рішення АМКУ. Але чи зроблять нардепи це, чи ні — буде зрозуміло після рішення або розгляду справи в АМКУ проти Scania.

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“Впливати — можуть! Чи будуть вони впливати у цій ситуації чи ні, важко передбачити, потрібно дивитись у майбутньому. Але потенційно — так, можуть, абсолютно. Це підтверджується багатьма подіями, речами та фактами”, — підсумувала Загребельська.

Доповнення

Судові процеси між дистриб’ютором шведських вантажівок Scania та українським підприємством “Журавлина” тривають ось уже близько дев’яти років.

Відзначимо, що під час судового процесу Scania влаштували безплатний тест-драйв, екскурсію та “обід у дружньому колі однодумців” народним депутатам від “Слуги народу” голові Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галині Янченко та Денису Маслову. Після чого “слуга народу” Галина Янченко вкотре публічно у судовому спорі двох інвесторів — українського та іноземного — підтримала шведську Scania

Нагадаємо, що у 2017 році Європейська комісія оштрафувала Scania на 880 мільйонів євро за участь у змові з конкурентами та порушення антимонопольного законодавства.

А нещодавно шведський виробник вантажівок Scania під час першого розміщення цінних паперів на Стокгольмській фондовій біржі приховав від нових акціонерів інформацію про свою корупційну діяльність в Індії.

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