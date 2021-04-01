Начнет ли АМКУ рассмотрение дела против Scania: эксперт сомневается, что решение может быть беспристрастным

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“На самом деле АМКУ весь состав был обновлен в 2019 году Президентом Владимиром Зеленским. То есть все люди, которые сегодня возглавляют АМКУ и принимают непосредственно решение, в том числе, которые будут принимать решение начинать рассмотрение дела против Scania компании „Журавлына“ или не начинать — это те люди, которые были назначены Зеленским. (...) Поэтому, сможет ли окружение Зеленского, в частности, пропрезидентская партия влиять на принятие того или иного решения в АМКУ — однозначно, да”, — считает Загребельская.

Детали

Учитывая вмешательства в судебный процесс на стороне Scania со стороны народных депутатов Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов, которые являются представителями партии “Слуга народа”, эксперт не исключает, что они так же могут оказывать влияние и на решение АМКУ. Но сделают нардепы это или нет — будет понятно после решения или рассмотрения дела в АМКУ против Scania.

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“Влиять — могут! Будут ли они влиять в этой ситуации или нет, трудно предсказать, нужно смотреть в будущем. Но потенциально — да, могут, абсолютно. Это подтверждается многими событиями, вещами и фактами”, — подытожила Загребельская.

Дополнение

Судебные процессы между дистрибьютором шведских грузовиков Scania и украинским предприятием “Журавлына” продолжаются вот уже около девяти лет.

Отметим, что во время судебного процесса Scania устроили бесплатный тест-драйв, экскурсию и “обед в кругу друзей единомышленников” народным депутатам от “Слуги народа” председателю Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов Галине Янченко и Денису Маслову. После чего “слуга народа” Галина Янченко в который раз публично в судебном споре двух инвесторов — украинского и иностранного — поддержала шведскую Scania.

Напомним, что в 2017 году Европейская комиссия оштрафовала Scania на 880 млн евро за участие в сговоре с конкурентами и нарушение антимонопольного законодательства.

А недавно шведский производитель грузовиков Scania во время первого размещения ценных бумаг на Стокгольмской фондовой бирже скрыл от новых акционеров информацию о своей коррупционной деятельности в Индии.