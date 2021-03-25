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АМКУ: у разі порушення Scania Україна законодавства про захист економічної конкуренції буде відкрито справу

АМКУ: у разі порушення Scania Україна законодавства про захист економічної конкуренції буде відкрито справу

Київ • УНН

 • 34017 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. У разі виявленні ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях Scania Україна, Антимонопольний комітет ухвалить розпорядження про початок розгляду справи. Про це кореспонденту УНН повідомили в АМКУ.

Деталі

Наразі в Антимонопольному комітеті розпочато повторний розгляд заяви української компанії "Журавлина" щодо порушення дистриб’ютором шведських вантажівок Scania Україна законодавства про захист економічної конкуренції.
До повторного розгляду справи Антимонопольний комітет зобов'язало рішення Господарського суду міста Києва щодо задоволення вимог української компанії "Журавлина". Наразі справа перебуває у процесі повторного розгляду в АМКУ.

Що було раніше

Дилерський центр “Журавлина” звернувся до Антимонопольного комітету щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку дистриб’ютора шведських вантажівок “Scania Україна”. Подальшу безпідставну відмову АМКУ провести це розслідування було визнано недійсним у судовому порядку.

Додамо, що ексдержавний уповноважений АМКУ Агія Загребельська згодна з рішенням суду про те, що комітет повинен розпочати нове розслідування та ухвалити рішення — чи не дискримінував дистриб’ютор “Scania Україна” окремі дилерські центри.

У випадку, якщо АМКУ підтвердить, що дистриб’ютор Scania Україна утискав окремих дилерів і порушував принцип добропорядної конкуренції, щоб витіснити українських дилерів із ринку, то на неї очікують санкції.

“До 10% річного доходу компанії Scania Україна за рік, що передував порушенню. Тобто якщо, наприклад, рішення буде прийнято у 21 році, то це до 10% доходу компанії за 20 рік. З іншого боку АМКУ також може зобов’язати Scania Україна вжити заходів, щоб припинити це порушення антимонопольного законодавства, в тому вигляді, в якому АМКУ буде вважати це найбільш ефективним”, — пояснила Загребельська.

Доповнення

Варто нагадати, що за самою компанією Scania не лише в Україні, але й у світі тягнеться “шлейф” скандалів. Наприклад, у випадку з систематичною культурою хабарництва в Індії. І зараз акціонери, які придбали акції компанії на Стокгольмській фондовій біржі (серед яких навіть шведський пенсійний страховий фонд) обурені тим, що Scania приховала від них свої корупційні оборудки з підкупу індійських можновладців.

В Україні шведський виробник вантажівок відзначився не лише порушеннями умов договору співпраці та його розірвання з колишнім дилером “Журавлина”, але й політизацією судового процесу з українцями за допомогою залучення Посольства Швеції та народних депутатів із партії “Слуга народу”.

Навіть у Європі Scania примудрилася порушити антимонопольне законодавство та стати учасницею картельної змови, за що була оштрафована Європейською комісією на 880 мільйонів євро. 

Нагадаємо, що Scania Україна також є фігурантом судового процесу у зустрічному позові колишнього київського дилера "ПроСкан" про відшкодування майже 170 млн грн.

Раніше український дилер і інвестор Scania Україна "Журавлина" розповіла про першопричини конфлікту зі шведським виробником вантажівок і про те, чому очікує отримати компенсацію у розмірі 123 млн грн. 

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