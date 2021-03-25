АМКУ: в случае нарушения Scania Украина законодательства о защите экономической конкуренции будет открыто дело

Детали

Сейчас в Антимонопольном комитете начато повторное рассмотрение заявления украинской компании "Журавлына" о нарушении дистрибьютором шведских грузовиков Scania Украина законодательства о защите экономической конкуренции.

К повторному рассмотрению дела Антимонопольный комитет обязало решение Хозяйственного суда города Киева по удовлетворению требований украинской компании "Журавлына". Сейчас дело находится в процессе повторного рассмотрения в АМКУ.

Что было раньше

Дилерский центр "Журавлына" обратился в Антимонопольный комитет относительно нарушения законодательства о защите экономической конкуренции со стороны дистрибьютора шведских грузовиков "Scania Украина". Дальнейший безосновательный отказ АМКУ провести это расследование был признан недействительным в судебном порядке.

Добавим, что экс-государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская согласна с решением суда о том, что комитет должен начать новое расследование и принять решение - не дискриминировал ли дистрибьютор "Scania Украина" отдельные дилерские центры.

В случае, если АМКУ подтвердит, что дистрибьютор Scania Украина притеснял отдельных дилеров и нарушал принцип добропорядочной конкуренции, чтобы вытеснить украинских дилеров с рынка, то его ждут санкции.

"До 10% годового дохода компании Scania Украина за год, предшествовавший нарушению. То есть если, например, решение будет принято в 21 году, то это до 10% дохода компании за 20 лет. С другой стороны АМКУ также может обязать Scania Украины принять меры, чтобы прекратить это нарушение антимонопольного законодательства, в том виде, в котором АМКУ будет считать это наиболее эффективным", - пояснила Загребельская.

Дополнение

Стоит напомнить, что за самой компанией Scania не только в Украине, но и в мире тянется "шлейф" скандалов. Например, в случае со систематической культурой взяточничества в Индии. И сейчас акционеры, которые приобрели акции компании на Стокгольмской фондовой бирже (среди которых даже шведский пенсионный страховой фонд) возмущены тем, что Scania скрыла от них свои коррупционные сделки по подкупу индийских чиновников.

В Украине шведский производитель грузовиков отметился не только нарушениями условий договора сотрудничества и его расторжением с бывшим дилером "Журавлына", но и политизацией процесса с украинцами посредством привлечения Посольства Швеции и народных депутатов из партии "Слуга народа".

Даже в Европе Scania умудрилась нарушить антимонопольное законодательство и стать участницей картельного сговора, за что была оштрафована Европейской комиссией на 880 миллионов евро.

Напомним, что Scania Украина также является фигурантом судебного процесса во встречном иске бывшего киевского дилера "ПроСкан" о возмещении почти 170 млн грн.

Ранее украинский дилер и инвестор Scania Украина "Журавлына" рассказал о первопричинах конфликта со шведским производителем грузовиков и о том, почему ожидает получить компенсацию в размере 123 млн грн.