АМКУ перевіряє діяльність Scania Україна на порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Так, в Антимонопольному комітеті розпочато повторний розгляд заяви української компанії "Журавлина" щодо порушення дистриб’ютором шведських вантажівок Scania Україна законодавства про захист економічної конкуренції.

До повторного розгляду справи Антимонопольний комітет зобов'язало рішення Господарського суду міста Києва щодо задоволення вимог української компанії "Журавлина". Наразі справа перебуває у процесі повторного розгляду в АМКУ.

Що було раніше

Дилерський центр “Журавлина” звернувся до Антимонопольного комітету щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку дистриб’ютора шведських вантажівок “Scania Україна”. Подальшу безпідставну відмову АМКУ провести це розслідування було визнано недійсним у судовому порядку.

Додамо, що ексдержавний уповноважений АМКУ Агія Загребельська згодна з рішенням суду про те, що комітет повинен розпочати нове розслідування та ухвалити рішення — чи не дискримінував дистриб’ютор “Scania Україна” окремі дилерські центри.

У випадку, якщо АМКУ підтвердить, що дистриб’ютор Scania Україна утискав окремих дилерів і порушував принцип добропорядної конкуренції, щоб витіснити українських дилерів із ринку, то на неї очікують санкції.

“До 10% річного доходу компанії Scania Україна за рік, що передував порушенню. Тобто якщо, наприклад, рішення буде прийнято у 21 році, то це до 10% доходу компанії за 20 рік. З іншого боку АМКУ також може зобов’язати Scania Україна вжити заходів, щоб припинити це порушення антимонопольного законодавства, в тому вигляді, в якому АМКУ буде вважати це найбільш ефективним”, — пояснила Загребельська.

Суть конфлікту Scania Україна і "Журавлина"

Конфлікт почався з бажання дистриб'ютора шведських вантажівок Scania Україна у 2009 році змінити умови договорів для сервісного та дилерського центру "Журавлина" на менш вигідні. При цьому нові умови було ініційовано вже після зроблених "Журавлиною" інвестицій в шведського дистриб'ютора. Коли український дилер запропонував обговорити ситуацію, керівництво Scania Україна опублікувало на сайті повідомлення для клієнтів про те, що відносини з українцями розірвані, хоча договори все ще були в силі, а спеціальна процедура з їх розірвання не була запущена.

Відтоді між двома суб'єктами господарської діяльності почалися тривалі та складні судові процеси.

У результаті кульмінацією судових процесів стала перемога "Журавлини" на 123 млн грн компенсації за виконання робіт у 2012-2017 рр. У публічному просторі рішення суду зустріло опір з боку шведської сторони, окремих народних депутатів, які нібито захищають права інвесторів.

При цьому в судовому порядку компанією "Журавлина" було доведено, що договір був розірваний не у відповідності до його умов. Українці також у суді довели, що після того, як почався конфлікт, Scania Україна усіма можливими способами перешкоджала українському дилеру та сервісному центру виконувати свої зобов'язання за договором: відключила від всіх можливих електронних систем і сервісів з обслуговування клієнтів.