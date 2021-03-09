АМКУ проверяет деятельность Scania Украина на нарушение законодательства о защите экономической конкуренции

Так, в Антимонопольном комитете начато повторное рассмотрение заявления украинской компании "Журавлына" о нарушении дистрибьютором шведских грузовиков Scania Украины законодательства о защите экономической конкуренции.

К повторному рассмотрению дела Антимонопольный комитет обязало решение Хозяйственного суда города Киева по удовлетворению требований украинской компании "Журавлына". Сейчас дело находится в процессе повторного рассмотрения в АМКУ.

Что было раньше

Дилерский центр "Журавлына" обратился в Антимонопольный комитет относительно нарушения законодательства о защите экономической конкуренции со стороны дистрибьютора шведских грузовиков "Scania Украина". Дальнейший безосновательный отказ АМКУ провести это расследование был признан недействительным в судебном порядке.

Добавим, что экс-государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская согласна с решением суда о том, что комитет должен начать новое расследование и принять решение - не дискриминировал ли дистрибьютор "Scania Украина" отдельные дилерские центры.

В случае, если АМКУ подтвердит, что дистрибьютор Scania Украина притеснял отдельных дилеров и нарушал принцип добропорядочной конкуренции, чтобы вытеснить украинских дилеров с рынка, то его ждут санкции.

"До 10% годового дохода компании Scania Украина за год, предшествовавшего нарушению. То есть если, например, решение будет принято в 21 году, то это до 10% дохода компании за 20 лет. С другой стороны АМКУ также может обязать Scania Украина принять меры, чтобы прекратить это нарушение антимонопольного законодательства, в том виде, в котором АМКУ будет считать это наиболее эффективным", - пояснила Загребельская.

Суть конфликта Scania Украина и "Журавлына"

Конфликт начался с желания дистрибьютора шведских грузовиков Scania Украина в 2009 году изменить условия договоров для сервисного и дилерского центра "Журавлына" на менее выгодные. При этом новые условия были инициированы уже после сделанных "Журавлыной" инвестиций в шведского дистрибьютора. Когда украинский дилер предложил обсудить ситуацию, руководство Scania Украина опубликовало на сайте сообщение для клиентов о том, что отношения с Украинской разорваны, хотя договоры все еще были в силе, а специальная процедура по их расторжению ни была запущена.

С тех пор между двумя субъектами хозяйственной деятельности начались длительные и сложные судебные процессы.

В результате кульминацией судебных процессов стала победа "Журавлыны" на 123 млн грн компенсации за выполнение работ в 2012-2017 гг. В публичном пространстве решение суда встретило сопротивление со стороны шведской стороны, отдельных народных депутатов, которые якобы защищают права инвесторов.

При этом в судебном порядке компанией "Журавлына" было доказано, что договор был расторгнут не в соответствии с его условиями. Украинцы также в суде доказали, что после того, как начался конфликт, Scania Украина всеми возможными способами препятствовала украинском дилеру и сервисному центру выполнять свои обязательства по договору: отключила от всех возможных электронных систем и сервисов по обслуживанию клиентов.