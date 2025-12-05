СБУ залишається максимально влучною у наших далекобійних операціях: Зеленський після зустрічі із Малюком
Київ • УНН
Василь Малюк доповів Президенту Зеленському про результати СБУ в протидії російським окупантам. Зеленський відзначив влучність далекобійних операцій та знищення російської логістики.
Голова Служби безпеки України Василь Малюк доповів Президенту України Володимиру Зеленському про результати Служби в протидії російським окупантам і колаборантам, передає УНН.
Важливо, що Служба безпеки України залишається максимально влучною у наших далекобійних операціях та знищенні російської логістики. Також напрацьовуємо формати подальшого розвитку державних інституцій України. Слава Україні!
