СБУ залишається максимально влучною у наших далекобійних операціях: Зеленський після зустрічі із Малюком

15:45 • 2270 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
14:41 • 7306 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
11:17 • 23427 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 21680 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 27284 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 39900 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 47210 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 40296 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 70020 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 35289 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Популярнi новини
окупанти розстріляли українського полоненого у Свято-Покровському на Донбасі - DeepStatePhoto5 грудня, 08:25 • 12098 перегляди
Шість областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго5 грудня, 08:47 • 22034 перегляди
США закликали європейців виступити проти плану ЄС щодо кредиту з використанням активів рф для України - Bloomberg5 грудня, 10:02 • 5800 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони11:30 • 19726 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO12:40 • 8712 перегляди
Публікації
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони11:30 • 19811 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?11:17 • 23426 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 36726 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 70020 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 53665 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Зеленська
Башар аль-Асад
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Китай
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO12:40 • 8846 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 22068 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 25487 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 39369 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 39341 перегляди
СБУ залишається максимально влучною у наших далекобійних операціях: Зеленський після зустрічі із Малюком

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Василь Малюк доповів Президенту Зеленському про результати СБУ в протидії російським окупантам. Зеленський відзначив влучність далекобійних операцій та знищення російської логістики.

СБУ залишається максимально влучною у наших далекобійних операціях: Зеленський після зустрічі із Малюком

Голова Служби безпеки України Василь Малюк доповів Президенту України Володимиру Зеленському про результати Служби в протидії російським окупантам і колаборантам, передає УНН.

Важливо, що Служба безпеки України залишається максимально влучною у наших далекобійних операціях та знищенні російської логістики. Також напрацьовуємо формати подальшого розвитку державних інституцій України. Слава Україні! 

- повідомив Зеленський.

За близько 1300 км: СБУ підтвердила ураження дронами терміналу зберігання "шахедів" у татарстані09.08.25, 13:24 • 4587 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
