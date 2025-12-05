СБУ остается максимально точной в наших дальнобойных операциях: Зеленский после встречи с Малюком
Киев • УНН
Василий Малюк доложил Президенту Зеленскому о результатах СБУ в противодействии российским оккупантам. Зеленский отметил точность дальнобойных операций и уничтожение российской логистики.
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах Службы в противодействии российским оккупантам и коллаборантам, передает УНН.
Важно, что Служба безопасности Украины остается максимально точной в наших дальнобойных операциях и уничтожении российской логистики. Также нарабатываем форматы дальнейшего развития государственных институтов Украины. Слава Украине!
