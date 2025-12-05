СБУ остается максимально точной в наших дальнобойных операциях: Зеленский после встречи с Малюком

$42.180.02
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
14:41 • 7306 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
11:17 • 23427 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 21680 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 27284 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 39900 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 47210 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 40296 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 70020 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 35289 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
оккупанты расстреляли украинского пленного в Свято-Покровском на Донбассе - DeepStatePhoto5 декабря, 08:25 • 12098 просмотра
Шесть областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго5 декабря, 08:47 • 22034 просмотра
США призвали европейцев выступить против плана ЕС по кредиту с использованием активов рф для Украины - Bloomberg5 декабря, 10:02 • 5800 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты11:30 • 19726 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO12:40 • 8712 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты11:30 • 19825 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?11:17 • 23442 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 36733 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 70024 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 53668 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO12:40 • 8858 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 22074 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 25490 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 39371 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 39343 просмотра
СБУ остается максимально точной в наших дальнобойных операциях: Зеленский после встречи с Малюком

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Василий Малюк доложил Президенту Зеленскому о результатах СБУ в противодействии российским оккупантам. Зеленский отметил точность дальнобойных операций и уничтожение российской логистики.

СБУ остается максимально точной в наших дальнобойных операциях: Зеленский после встречи с Малюком

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах Службы в противодействии российским оккупантам и коллаборантам, передает УНН.

Важно, что Служба безопасности Украины остается максимально точной в наших дальнобойных операциях и уничтожении российской логистики. Также нарабатываем форматы дальнейшего развития государственных институтов Украины. Слава Украине! 

- сообщил Зеленский.

На расстоянии около 1300 км: СБУ подтвердила поражение дронами терминала хранения "шахедов" в татарстане09.08.25, 13:24 • 4587 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Василий Малюк
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский
Украина