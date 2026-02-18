$43.260.09
Ексклюзив
10:59 • 176 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:05 • 3614 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 7782 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 8966 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
07:55 • 12088 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 21843 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 37107 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 37341 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 37502 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 33062 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Публікації
Ексклюзиви
СБУ викрила неповнолітню агентку фсб, яка готувала теракти у Харкові

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Контррозвідка СБУ викрила 17-річну мешканку Харкова, яка за завданням фсб виготовляла вибухівку для терактів у людних місцях. Її затримали під час транспортування бомби, вилучивши готові пристрої та компоненти.

СБУ викрила неповнолітню агентку фсб, яка готувала теракти у Харкові
Фото: Служба безпеки України

Контррозвідка та військова контррозвідка Служби безпеки України зірвали спробу російських спецслужб організувати серію терактів у Харкові. Правоохоронці викрили неповнолітню, яка за завданням фсб виготовляла саморобні вибухові пристрої для підривів у багатолюдних місцях міста. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, співробітники СБУ затримали фігурантку "на гарячому" під час комендантської години, коли вона забирала саморобну бомбу зі схрону, облаштованого біля контейнерів для сміття. Вибухівку вона планувала на таксі перевезти до центральної частини міста та залишити для дистанційного підриву в годину пік.

Як встановило розслідування, завдання російських спецслужб виконувала 17-річна жителька Харкова. Її завербували через телеграм-канал із пропозиціями "швидких підробітків". Після погодження на співпрацю вона отримала від фсб координати схрону з вибуховим пристроєм та місце запланованого теракту.

Крім того, агентка погодилася самостійно виготовляти вибухівку з підручних матеріалів за інструкціями кураторів. Для цього вона придбала хімічні компоненти та металеві цвяхи для посилення уражаючої дії під час вибуху.

Під час обшуків у затриманої вилучили готовий саморобний вибуховий пристрій, п’ять літрів хімічної рідини, інші складові для виготовлення ще однієї бомби, а також смартфон, через який вона підтримувала зв’язок із представниками фсб.

Слідчі СБУ повідомили неповнолітній про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Столична прокуратура заочно повідомила про підозру генерал-майору зс рф за ракетний удар по Київській телевежі у березні 2022 року. Внаслідок атаки загинули п'ятеро мирних мешканців, ще шестеро отримали поранення.

Андрій Тимощенков

