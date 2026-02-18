СБУ викрила неповнолітню агентку фсб, яка готувала теракти у Харкові

Фото: Служба безпеки України

Контррозвідка та військова контррозвідка Служби безпеки України зірвали спробу російських спецслужб організувати серію терактів у Харкові. Правоохоронці викрили неповнолітню, яка за завданням фсб виготовляла саморобні вибухові пристрої для підривів у багатолюдних місцях міста. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, співробітники СБУ затримали фігурантку "на гарячому" під час комендантської години, коли вона забирала саморобну бомбу зі схрону, облаштованого біля контейнерів для сміття. Вибухівку вона планувала на таксі перевезти до центральної частини міста та залишити для дистанційного підриву в годину пік.

Як встановило розслідування, завдання російських спецслужб виконувала 17-річна жителька Харкова. Її завербували через телеграм-канал із пропозиціями "швидких підробітків". Після погодження на співпрацю вона отримала від фсб координати схрону з вибуховим пристроєм та місце запланованого теракту.

Крім того, агентка погодилася самостійно виготовляти вибухівку з підручних матеріалів за інструкціями кураторів. Для цього вона придбала хімічні компоненти та металеві цвяхи для посилення уражаючої дії під час вибуху.

Під час обшуків у затриманої вилучили готовий саморобний вибуховий пристрій, п’ять літрів хімічної рідини, інші складові для виготовлення ще однієї бомби, а також смартфон, через який вона підтримувала зв’язок із представниками фсб.

Слідчі СБУ повідомили неповнолітній про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

