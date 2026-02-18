$43.260.09
СБУ разоблачила несовершеннолетнюю агентку фсб, готовившую теракты в Харькове

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Контрразведка СБУ разоблачила 17-летнюю жительницу Харькова, которая по заданию фсб изготавливала взрывчатку для терактов в людных местах. Ее задержали во время транспортировки бомбы, изъяв готовые устройства и компоненты.

СБУ разоблачила несовершеннолетнюю агентку фсб, готовившую теракты в Харькове
Фото: Служба безопасности Украины

Контрразведка и военная контрразведка Службы безопасности Украины сорвали попытку российских спецслужб организовать серию терактов в Харькове. Правоохранители разоблачили несовершеннолетнюю, которая по заданию фсб изготавливала самодельные взрывные устройства для подрывов в многолюдных местах города. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Детали

По данным следствия, сотрудники СБУ задержали фигурантку "на горячем" во время комендантского часа, когда она забирала самодельную бомбу из схрона, оборудованного возле контейнеров для мусора. Взрывчатку она планировала на такси перевезти в центральную часть города и оставить для дистанционного подрыва в час пик.

Как установило расследование, задание российских спецслужб выполняла 17-летняя жительница Харькова. Ее завербовали через телеграм-канал с предложениями "быстрых подработок". После согласия на сотрудничество она получила от фсб координаты схрона со взрывным устройством и место запланированного теракта.

Кроме того, агент согласилась самостоятельно изготавливать взрывчатку из подручных материалов по инструкциям кураторов. Для этого она приобрела химические компоненты и металлические гвозди для усиления поражающего действия при взрыве.

Во время обысков у задержанной изъяли готовое самодельное взрывное устройство, пять литров химической жидкости, другие составляющие для изготовления еще одной бомбы, а также смартфон, через который она поддерживала связь с представителями фсб.

Следователи СБУ сообщили несовершеннолетней о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Столичная прокуратура заочно сообщила о подозрении генерал-майору вс рф за ракетный удар по Киевской телебашне в марте 2022 года. В результате атаки погибли пятеро мирных жителей, еще шестеро получили ранения.

Андрей Тимощенков

Общество Война в Украине Криминал и ЧП
