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СБУ: все менше українців користуються російськими інтернет-сервісами

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Кількість користувачів російських Інтернет-сервісів в Україні зменшилась. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Службі безпеки України.

СБУ: все менше українців користуються російськими інтернет-сервісами

“Станом на 2019 рік можна стверджувати про стабільну динаміку до зменшення користувачів російських Інтернет-сервісів в Україні. Вплив країни агресора на українську аудиторію зменшився”, - повідомили у відомстві.

Ці слова підтверджують дані Інтернет Асоціації України. Згідно з ними на сьогодні “Вконтакте” входить у 12-тку популярних додатків для Android та посідає 11 місце серед сайтів за пошуком. Поступаючись таким додаткам як Viber Instagram, Mesendger, OLX, Telegram, Facebook, Google play, Aliexpres та WatsApp.

За динамікою соціальних мереж в Україні кількість користувачів “Вконтакте” впродовж останніх повних трьох місяців зменшилось: у грудні 2018 року охопленість населення склала 30%, у січні 2019 року – 28% та у лютому 2019 року – 27%. Також зменшилось охоплення інтернет-порталу mail.ru: грудень-січень – охоплення населення становило 9%, лютий – 8 %. Щодо поштових сервісів, у грудні 2018-го охоплення становило 5%, а в січені - лютому – 2 %.

Якщо порівняти дані Інтернет асоціації щодо сортування сайтів в пошуковій видачі щодо охопленням за лютий 2019 року та з відповідним періодом 2018-го, то охопленість населення такими російськими інтернет-ресурсами як “Вконтакте”, Mail.ru, Odnoklassniki.ru та Yandex зменшилась в середньому на 10%.

Нагадаємо, Служба безпеки України вбачала загрозу в діях російського холдингу Mail.ru Group (до складу якого входить ТОВ  Mail.ru Group, ООО Mail.ru Group, ТОВ “Вконтакте”, ООО Mail.ru Ukraine та ТОВ “В Контакті”) для національної безпеки та національних інтересів, визначені ст. 7 Закону України “Про основи національної безпеки України”, зокрема розголошення інформації з обмеженим доступом, спрямованої на задоволення потреб і забезпечення захисту національних інтересів суспільства і держави, а також порушення прав і свобод громадян України.

Як повідомляв УНН, у травні 2017 року Президент заборонив "ВКонтакте", "Мейл.ру" і ряд російських телеканалів.

Раніше УНН повідомляв, що українцю дали понад чотири роки ув'язнення за сепаратистську групу у "ВКонтакте".

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