Українцю дали понад чотири роки ув'язнення за сепаратистську групу у "ВКонтакте"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Жителя Кіровоградської області засудили за заклики через соціальну мережу "ВКонтакте" до насильницької зміни влади у країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
"Олександрійським міськрайонним судом оголошено вирок у кримінальному провадженні за обвинуваченням 57-річного мешканця Олександрії за ч. 3 ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні.
Зокрема, у березні 2017 року обвинувачений через соціальну мережу "ВКонтакте", будучи адміністратором спільноти "Єлисаветград-Кіровоград-Новоросія", розповсюджував матеріали із закликами до насильницької зміни та захоплення влади в країні.
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Суд, дослідивши зібрані у ході слідства докази, постановив обвинувальний вирок – чотири з половиною роки позбавлення волі.
"Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин та був засуджений до умовного терміну покарання", – зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, у Маріуполі чоловік опинився на лаві підсудних за репост сепаратистського заклику у соцмережі.