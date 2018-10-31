Украинцу дали более четырех лет заключения за сепаратистскую группу в "ВКонтакте"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Жителя Кировоградской области осудили за призывы через социальную сеть "ВКонтакте" к насильственной смене власти в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
"Александрийским городским судом оглашен приговор в уголовном производстве по обвинению 57-летнего жителя Александрии по ч. 3 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.
В частности, в марте 2017 года обвиняемый через социальную сеть "ВКонтакте", будучи администратором сообщества "Елисаветград-Кировоград-Новороссия", распространял материалы с призывами к насильственному изменению и захвату власти в стране.
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Суд, исследовав собранные в ходе следствия доказательства, постановил обвинительный приговор – четыре с половиной года лишения свободы.
"Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и был приговорен к условному сроку наказания", – отметили в прокуратуре.
Напомним, в Мариуполе мужчина оказался на скамье подсудимых за репост сепаратистского призыва в соцсети.