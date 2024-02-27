СБУ розслідуватиме справи дівчат, які знімали на відео вибухи в Одесі - Братчук
Київ • УНН
СБУ відвідає дівчат в Одесі, які знімали та публікували відео вибухів у місті під час протиповітряної оборони.
До дівчат в Одесі, які зняли на відео й виклали у мережу вибухи в місті навідаються працівники СБУ. Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь", голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук у своєму телеграм каналі, передає УНН.
Одеса. От до цих "блогєрш" вже точно навідається наша СБУ.
Контекст
Раніше УНН писав, що в Одесі пролунала серія вибухів.
Голова ОВА повідомив, що в Одесі та Одеському районі працює ППО. І нагадав, що знімати роботу наших захисників неба на відео заборонено.
О 23:09 в області та місті оголосили про відбій повітряної небезпеки.
Додатково
Повітряні Сили перед цим інформували, що ворог випустив БпЛА з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області. Потім "шахеди" змінили курс на Одесу.