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СБУ будет расследовать дела девушек, которые снимали на видео взрывы в Одессе - Братчук

СБУ будет расследовать дела девушек, которые снимали на видео взрывы в Одессе - Братчук

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 21:38  •  10931 просмотра

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СБУ посетит девушек в Одессе, которые снимали и публиковали видео взрывов в городе во время противовоздушной обороны.

К девушкам в Одессе, которые сняли на видео и выложили в сеть взрывы в городе наведаются сотрудники СБУ. Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг", председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук в своем телеграмм канале, передает УНН.

Одесса. Вот к этим "блогершам" уж точно наведается наша СБУ.

-предупредил Братчук.

Контекст

Ранее УНН писал, что в Одессе прогремела серия взрывов.

Глава ОГА сообщил, что в Одессе и Одесском районе работает ПВО. И напомнил, что снимать работу наших защитников неба на видео запрещено.

В 23:09 в области и городе объявили об отбое воздушной опасности.

Дополнительно

Воздушные Силы перед этим информировали, что враг выпустил БпЛА из Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области. Затем "шахеды" изменили курс на Одессу.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаКриминал и ЧП
belgorod-dnestrovskiiБелгород-Днестровский
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
odessaОдесса
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