СБУ будет расследовать дела девушек, которые снимали на видео взрывы в Одессе - Братчук

К девушкам в Одессе, которые сняли на видео и выложили в сеть взрывы в городе наведаются сотрудники СБУ. Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг", председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук в своем телеграмм канале, передает УНН.

Одесса. Вот к этим "блогершам" уж точно наведается наша СБУ. -предупредил Братчук.

Контекст

Ранее УНН писал, что в Одессе прогремела серия взрывов.

Глава ОГА сообщил, что в Одессе и Одесском районе работает ПВО. И напомнил, что снимать работу наших защитников неба на видео запрещено.

В 23:09 в области и городе объявили об отбое воздушной опасности.

Дополнительно

Воздушные Силы перед этим информировали, что враг выпустил БпЛА из Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области. Затем "шахеды" изменили курс на Одессу.