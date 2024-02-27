СБУ будет расследовать дела девушек, которые снимали на видео взрывы в Одессе - Братчук
Киев • УНН
СБУ посетит девушек в Одессе, которые снимали и публиковали видео взрывов в городе во время противовоздушной обороны.
К девушкам в Одессе, которые сняли на видео и выложили в сеть взрывы в городе наведаются сотрудники СБУ. Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг", председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук в своем телеграмм канале, передает УНН.
Одесса. Вот к этим "блогершам" уж точно наведается наша СБУ.
Контекст
Ранее УНН писал, что в Одессе прогремела серия взрывов.
Глава ОГА сообщил, что в Одессе и Одесском районе работает ПВО. И напомнил, что снимать работу наших защитников неба на видео запрещено.
В 23:09 в области и городе объявили об отбое воздушной опасности.
Дополнительно
Воздушные Силы перед этим информировали, что враг выпустил БпЛА из Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области. Затем "шахеды" изменили курс на Одессу.
СБУ будет расследовать дела девушек, которые снимали на видео взрывы в Одессе - Братчук
СБУ посетит девушек в Одессе, которые снимали и публиковали видео взрывов в городе во время противовоздушной обороны.
США не будут отправлять войска в Украину, даже для небоевых задач - представитель Белого дома
США не будут отправлять войска в Украину, даже для небоевых миссий, заявил спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности.
В Британии разоблачили сеть российских шпионов, все родом из Болгарии
Шестому лицу было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России по делу, в котором пятеро болгар уже были задержаны за получение секретных британских документов.
Сумщина: армейцы рф выпустили по региону почти три сотни снарядов, есть погибшие и раненые
За сутки российские оккупанты 59 раз обстреляли 13 громад Сумской области, зафиксировав почти 300 взрывов. Есть погибшие и раненые
В Одессе взрывы, враг атакует город
В Одессе прогремели взрывы во время вражеских обстрелов города.
США не будут отправлять войска в Украину – Белый дом
США не будут отправлять войска в Украину, зато предоставят военную помощь, чтобы помочь украинским войскам защититься от России.
Россияне обстреляли Кураховскую громаду, один человек погиб, пятеро ранены
В результате обстрела российской артиллерией частного предприятия в Кураховке Донецкой области один человек погиб, еще пятеро получили ранения.
Европейские лидеры заявили, что не планируют отправлять войска в Украину
Европейские лидеры заявляют, что не планируют вводить сухопутные войска в Украину.
В Белом Доме подытожили результаты встречи в Овальном кабинете
Президент Байден подчеркнул настоятельную необходимость продолжения поддержки Конгрессом Украины против российского вторжения и принятия двухпартийного дополнительного законопроекта о национальной безопасности для финансирования обороны и гуманитарной помощи парнерам, и Украине в частности.
Байден и Джонсон провели "интенсивные" переговоры по Украине: что известно о встрече в Овальном кабинете
Байден и сенатор-республиканец Рон Джонсон провели интенсивную встречу в Белом доме, чтобы обсудить финансирование правительства и дальнейшую военную помощь Украине до истечения срока принятия законопроекта о расходах.