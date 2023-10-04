СБУ: повідомлено про підозру рашисту, який отримав "героя росії" за вбивство мирних жителів у Бучі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Служба безпеки України повідомила про підозру окупанту з відзнакою «герой росії», який причетний до масових катувань та вбивства мирних жителів під час тимчасової окупації Київщини. Про це повідомила СБУ у середу, пише УНН.
Деталі
Як вказали у СБУ, зловмисником є лейтенант Нурсултан Муссагалеєв – командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії зс рф. Встановлено, що 24 лютого 2022 року він у складі окупаційних угруповань росії перетнув північний кордон України і прибув до Бучанського району для підготовки до наступу на Київ.
Під час перебування на території громади Муссагалеєв, як повідомляється, брав участь у так званих «зачистках», спрямованих на придушення руху опору та залякування жителів регіону.
Саме він, зазначили у СБУ, наказав своїм підлеглим викрасти 29-річного місцевого жителя, який проїжджав на автомобілі через ворожий блокпост. Потерпілого вивезли до лісу поблизу селища Дмитрівка, де тривалий час жорстоко катували, а потім розстріляли.
Після втечі загарбників з Київщини вище військово-політичне керівництво рф нагородило Муссагалеєва зіркою «героя росії» та медаллю «за бойові відзнаки».
Також встановлено особи ще двох підлеглих Муссагалеєва, які розстрілювали мирних жителів. Ними виявились заступник командира взводу окупантів старший сержант Олексій Колесніков та командир 2-го відділення ворожого підрозділу сержант Олександр Вісєлков, зазначили у СБУ.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Муссагалеєву та двом його спільникам про підозру за ч. 1 ст. 28 та чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб).
Оскільки зловмисники перебувають на непідконтрольній Україні території, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.
Доповнення
Наразі для встановлення особи під час проведення портретної експертизи долучають штучний інтелект для покращення зображення. Під час процедури експерт вивчає зображення, що досліджується, та порівнює його з іншими зображеннями, такими як фотографії, відеозаписи тощо, які можуть містити інформацію про ту ж саму особу.