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СБУ: сообщено о подозрении рашисту, получившему "героя россии" за убийство мирных жителей в Буче

Киев • УНН

 • 563195 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении оккупанту с отличием «герой россии», который причастен к массовым пыткам и убийствам мирных жителей во время временной оккупации Киевской области. Об этом сообщила СБУ в среду, пишет УНН.

Детали

Как указали в СБУ, злоумышленником является лейтенант Нурсултан Муссагалеев – командир разведывательного взвода 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии вс рф. Установлено, что 24 февраля 2022 года он в составе оккупационных группировок россии пересек северную границу Украины и прибыл в Бучанский район для подготовки к наступлению на Киев.

Во время пребывания на территории громады Муссагалеев, как сообщается, участвовал в так называемых «зачистках», направленных на подавление движения сопротивления и запугивание жителей региона.

Именно он, отметили в СБУ, приказал своим подчиненным похитить 29-летнего местного жителя, который проезжал на автомобиле через вражеский блокпост. Пострадавшего вывезли в лес вблизи поселка Дмитровка, где долгое время жестоко пытали, а затем расстреляли.

После бегства захватчиков с Киевской области высшее военно-политическое руководство рф наградило Муссагалеева звездой «героя россии» и медалью «за боевые отличия».

Также установлены личности еще двух подчиненных Муссагалеева, которые расстреливали мирных жителей. Ими оказались заместитель командира взвода оккупантов старший сержант Алексей Колесников и командир 2-го отделения вражеского подразделения сержант Александр Виселков, отметили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Муссагалееву и двум его сообщникам о подозрении по ч. 1 ст. 28 и чч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц).

Поскольку злоумышленники находятся на неподконтрольной Украине территории, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности.

Дополнение

Сейчас для установления личности при проведении портретной экспертизы привлекают искусственный интеллект для улучшения изображения. Во время процедуры эксперт изучает исследуемое изображение и сравнивает его с другими изображениями, такими как фотографии, видеозаписи и т.д., которые могут содержать информацию о том же человеке.

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