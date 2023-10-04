СБУ: сообщено о подозрении рашисту, получившему "героя россии" за убийство мирных жителей в Буче
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении оккупанту с отличием «герой россии», который причастен к массовым пыткам и убийствам мирных жителей во время временной оккупации Киевской области. Об этом сообщила СБУ в среду, пишет УНН.
Детали
Как указали в СБУ, злоумышленником является лейтенант Нурсултан Муссагалеев – командир разведывательного взвода 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии вс рф. Установлено, что 24 февраля 2022 года он в составе оккупационных группировок россии пересек северную границу Украины и прибыл в Бучанский район для подготовки к наступлению на Киев.
Во время пребывания на территории громады Муссагалеев, как сообщается, участвовал в так называемых «зачистках», направленных на подавление движения сопротивления и запугивание жителей региона.
Именно он, отметили в СБУ, приказал своим подчиненным похитить 29-летнего местного жителя, который проезжал на автомобиле через вражеский блокпост. Пострадавшего вывезли в лес вблизи поселка Дмитровка, где долгое время жестоко пытали, а затем расстреляли.
После бегства захватчиков с Киевской области высшее военно-политическое руководство рф наградило Муссагалеева звездой «героя россии» и медалью «за боевые отличия».
Также установлены личности еще двух подчиненных Муссагалеева, которые расстреливали мирных жителей. Ими оказались заместитель командира взвода оккупантов старший сержант Алексей Колесников и командир 2-го отделения вражеского подразделения сержант Александр Виселков, отметили в СБУ.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Муссагалееву и двум его сообщникам о подозрении по ч. 1 ст. 28 и чч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц).
Поскольку злоумышленники находятся на неподконтрольной Украине территории, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности.
Дополнение
Сейчас для установления личности при проведении портретной экспертизы привлекают искусственный интеллект для улучшения изображения. Во время процедуры эксперт изучает исследуемое изображение и сравнивает его с другими изображениями, такими как фотографии, видеозаписи и т.д., которые могут содержать информацию о том же человеке.