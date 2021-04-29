САП приховав інформацію про відповідальних за збитки "Укрзалізниці" прокурорів

У відповідь на інформаційний запит агентства в САП зазначили, що надання такої інформації не передбачено законодавством.

“Підстав для надання інформації про детективах Національного антикорупційного бюро України та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які здійснюють свої повноваження у кримінальному провадженні, законодавство не передбачає”, — повідомили в САП.

Доповнення

На даний момент відомо, що збиток “Укрзалізниці” за 2020 рік склав 12 млрд грн, з яких 8 млрд грн — на вантажоперевезеннях. З осені минулого року ЗМІ неодноразово звертали увагу на реалізацію неправомірних схем з вантажними вагонами, проте при потуранні НАБУ і САП до відповідальності ніхто не притягувався. При цьому бенефіціарами цих схем, ймовірно, були компанії українського бізнесмена Ріната Ахметова і “Ідустріальная група Грузії” Давіда Бежуашвілі. При цьому обидва бізнесмени в стосунках з Михайлом Саакашвілі, чиї соратники в цей момент управляли “Укрзалізницею” і НАБУ. Детально про це УНН писав тут.

НАБУ і САП провали в антикорупційній діяльності на залізниці України не визнають і всіляко приховують будь-яку інформацію про відповідальних за це осіб, зокрема не реєструючи кримінальні провадження за озвученими в ЗМІ фактами і не називає відповідальних за “Укрзалізницю” детективів і антікорупційних прокурорів.

При тому, що в НАБУ цілий відділ детективів зобов’язаний виявляти корупцію на залізниці, головний з них Денис Гюльмагомедов віддає перевагу тренінгам фонду “Відродження” Джорджа Сороса і лекціям в Clubhouse.

У минулому році НАБУ і САП направили в суд всього одну справу п’ятирічної давності. Всього на розгляді зараз таких справ шість, половина з яких проти однієї компанії-постачальника палива в “Укрзалізницю”.