ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
10:05 • 8930 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 14830 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
08:35 • 15669 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
08:19 • 17682 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 23210 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 41352 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 55828 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 42050 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 69970 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Samsung у Фокстрот: найкращі варіанти навушників для спорту та відпочинку

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Сучасні бездротові навушники здатні багато на що — вони перекладають мову в реальному часі, адаптують шумопридушення під сирени швидкої допомоги та допомагають стежити за здоров'ям.

Samsung у Фокстрот: найкращі варіанти навушників для спорту та відпочинку

Сучасні бездротові навушники здатні багато на що — вони перекладають мову в реальному часі, адаптують шумопридушення під сирени швидкої допомоги та допомагають стежити за здоров'ям. Особливо це помітно в екосистемі Samsung: якщо ви вже оновилися до нового Galaxy S26, то правильна гарнітура розкриє потенціал смартфона на 100%.

Разом із експертами Фокстрот ми підібрали дві актуальні моделі, які закривають головні потреби користувача: активний спорт та комфортний відпочинок.

Для безкомпромісного спорту: Samsung Galaxy Buds3 Pro

Якщо ваше тренування - це марафон під дощем або інтенсивний кросфіт, компроміси неприпустимі. У 2026 флагманом для активних користувачів залишаються Galaxy Buds3 Pro.

Головний аргумент "за" - захист за стандартом IP57. Це означає, що навушники не бояться не лише поту, а й випадкового падіння в калюжу чи пробіжки під зливою. Вони витримують те, що вбиває звичайну техніку.

Друга фішка – інтелектуальний звук. Завдяки Galaxy AI навушники аналізують довкілля. Ви біжите в парку з увімкненим шумопридушенням, але щойно система розпізнає звук сирени або окрик, вона миттєво пропускає цей звук, забезпечуючи вашу безпеку. Ергономіка "леза" (blade design) забезпечує надійну фіксацію: навушник не випадає при різких ривках.

Для відпочинку та подорожей: Samsung Galaxy Buds FE

Коли мета — розслабитися в поїзді, літаку або просто вдома на дивані, на сцену виходять Galaxy Buds FE (Fan Edition). Це "народний флагман", який увібрав у себе найкращі риси преміальних моделей, зберігши доступну ціну.

Їхня ключова особливість — фірмові "крильця"-фіксатори. Це, мабуть, найкомфортніша посадка в лінійці Samsung для тривалого носіння. Вуха не втомлюються після 3-4 годин прослуховування подкастів або аудіокниг.

Потужна система активного шумопридушення (ANC) тут працює на відсікання монотонного гулу - ідеальний варіант, щоб "вимкнути" шум вагона метро або турбін літака. А інтеграція з екосистемою дозволяє миттєво перемикатися між планшетом, на якому ви дивитеся фільм, та смартфоном, якщо хтось зателефонував.

Чому техніку Samsung варто брати у Фокстрот

Купівля складної електроніки у 2026 році потребує довіри до продавця. Фокстрот виступає не просто як магазин, а як експертний хаб техніки:

  1. Лише офіційний товар. Ринок переповнений сірими гаджетами без гарантії. У Фокстроті ви отримуєте офіційну підтримку від виробника на території України. Якщо з навушниками щось трапиться, ви захищені законом та сервісом.
    1. Вигода з "ФоксFan". Програма лояльності дозволяє накопичувати бонуси з кожної покупки. Купивши навушники сьогодні, ви отримуєте відчутну знижку на наступну покупку — наприклад, смарт-годинник або зарядний пристрій.
      1. Оплата майбутнього. Рітейлер йде в ногу з часом: оплатити замовлення можна не лише карткою або готівкою, але й в розстрочку, а також через цифрові гаманці.

        Заходьте на foxtrot.com.ua або до офлайн-магазинів мережі, щоб особисто протестувати посадку та звук.

        Експерти допоможуть синхронізувати новинку із вашим смартфоном прямо на місці.

        Лілія Подоляк

        Новини Бізнесу
        Техніка
        Банківська картка
        Тренд
        Бренд
        Фільм