Samsung в Фокстрот: лучшие варианты наушников для спорта и отдыха

11:48 • 436 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
10:05 • 8340 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
09:51 • 14309 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
08:35 • 15158 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
08:19 • 17213 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 22846 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 41133 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 55664 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 41997 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 69458 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
публикации
Эксклюзивы
Кир Стармер прибыл в Пекин для перезагрузки экономических отношений с Китаем28 января, 04:47 • 18076 просмотра
ВСУ ликвидировали 690 оккупантов и более 1000 беспилотников за сутки – Генштаб28 января, 04:58 • 23597 просмотра
Угроза существованию Шенгенской зоны: 70% европейцев выступают за возвращение национального контроля над границами28 января, 05:44 • 15267 просмотра
Испанское судно "спасло" танкер "теневого флота" под санкциями ЕС за перевозку российской нефти06:22 • 13221 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo07:00 • 26476 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями10:59 • 3008 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo07:00 • 27176 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 69473 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 50304 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 67867 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Виталий Кличко
Джером Пауэлл
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Днепропетровская область
Запорожье
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 26328 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 25554 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 32871 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 36062 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 42145 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Старлинк
Золото

Samsung в Фокстрот: лучшие варианты наушников для спорта и отдыха

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Современные беспроводные наушники способны на многое — они переводят речь в реальном времени, адаптируют шумоподавление под сирены скорой помощи и помогают следить за здоровьем.

Samsung в Фокстрот: лучшие варианты наушников для спорта и отдыха

Современные беспроводные наушники способны на многое — они переводят речь в реальном времени, адаптируют шумоподавление под сирены скорой помощи и помогают следить за здоровьем. Особенно это заметно в экосистеме Samsung: если вы уже обновились до новенького Galaxy S26, то правильная гарнитура раскроет потенциал смартфона на 100%.

Вместе с экспертами Фокстрот мы подобрали две актуальные модели, которые закрывают главные потребности пользователя: активный спорт и комфортный отдых.

Для бескомпромиссного спорта: Samsung Galaxy Buds3 Pro

Если ваша тренировка — это марафон под дождем или интенсивный кроссфит, компромиссы недопустимы. В 2026 году флагманом для активных пользователей остаются Galaxy Buds3 Pro.

Главный аргумент "за" — защита по стандарту IP57. Это значит, что наушники не боятся не только пота, но и случайного падения в лужу или пробежки под ливнем. Они выдерживают то, что убивает обычную технику.

Вторая фишка — интеллектуальный звук. Благодаря Galaxy AI наушники анализируют окружающую среду. Вы бежите в парке с включенным шумоподавлением, но как только система распознает звук сирены или окрик, она мгновенно пропускает этот звук, обеспечивая вашу безопасность. Эргономика "лезвия" (blade design) обеспечивает надежную фиксацию: наушник не выпадает при резких рывках.

Для отдыха и путешествий: Samsung Galaxy Buds FE

Когда цель — расслабиться в поезде, самолете или просто дома на диване, на сцену выходят Galaxy Buds FE (Fan Edition). Это "народный флагман", который вобрал в себя лучшие черты премиальных моделей, сохранив доступную цену.

Их ключевая особенность — фирменные "крылышки"-фиксаторы. Это, пожалуй, самая комфортная посадка в линейке Samsung для длительного ношения. Уши не устают после 3-4 часов прослушивания подкастов или аудиокниг.

Мощная система активного шумоподавления (ANC) здесь работает на отсечение монотонного гула — идеальный вариант, чтобы "выключить" шум вагона метро или турбин самолета. А интеграция с экосистемой позволяет мгновенно переключаться между планшетом, на котором вы смотрите фильм, и смартфоном, если кто-то позвонил.

Почему технику Samsung стоит брать в Фокстрот

Покупка сложной электроники в 2026 году требует доверия к продавцу. Фокстрот выступает не просто как магазин, а как экспертный хаб техники:

  1. Только официальный товар. Рынок переполнен «серыми» гаджетами без гарантии. В Фокстрот вы получаете официальную поддержку от производителя на территории Украины. Если с наушниками что-то случится, вы защищены законом и сервисом.
    1. Выгода с «ФоксFan». Программа лояльности позволяет накапливать бонусы с каждой покупки. Купив наушники сегодня, вы получаете ощутимую скидку на следующую покупку — например, на смарт-часы или зарядное устройство.
      1. Оплата будущего. Ритейлер идет в ногу со временем: оплатить заказ можно не только картой или наличными, но и в рассрочку, а также через цифровые кошельки.

        Заходите на foxtrot.com.ua или в офлайн-магазины сети, чтобы лично протестировать посадку и звук.

        Эксперты помогут синхронизировать новинку с вашим смартфоном прямо на месте.

        Лилия Подоляк

