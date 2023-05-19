Саміт лідерів країн G7: про що будуть домовлятися, і чого очікувати Україні?

КИЇВ. 19 травня. УНН. Сьогодні, 19 травня, у японському місті Хіросіма стартує 49 саміт лідерів країн Великої сімки, який триватиме три дні, пише УНН.

До Японії вже прибули голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Шарль Мішель, лідери Канади, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, представники низки міжнародних організацій.

Певна невизначеність залишається у тому в якому форматі у саміті візьме участь Зеленський. Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква не виключив, що Зеленський може особисто відвідати збір світових лідерів.



Згодом в уряді Японії повідомили, що Зеленський доєднається до саміту у неділю по відеозв’язку.

Однак, за інформацією журналістів Bloomberg, Зеленський все ж відвідає саміт.

Перші заяви

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який головує на зустрічі назвав ядерне роззброєння ключовим пунктом порядку денного саміту на тлі ядерного шантажу росії у війні в Україні та швидкого нарощування ядерних сил Китаєм. Він підкреслив необхідність того, щоб лідери уважно придивилися до “реальності” використання атомної бомби, назвавши це “відправною точкою” для будь-яких зусиль з ядерного роззброєння.

Лідери країн “Групи семи” відвідали музей у Хіросімі, де задокументовані руйнування, спричинені атомною бомбою США в 1945 році.

Україна у центрі уваги світових лідерів

Одним з ключових питань саміту стане підтримка України у протидії російській агресії. Як зазначив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван лідери “Група семи” обговорять не тільки ситуацію на полі бої, але й посилення переговорних позицій України та відновлення української інфраструктури.

“Вони (лідери G7 — ред.) також говоритимуть про реконструкцію, про економічну та гуманітарну підтримку України й про те, як створити відповідні умови для досягнення прогресу на полі бою, формуючи прогрес за можливим столом переговорів, якщо і коли Україна буде готова зробити це в майбутньому”, — сказав радник президента США.

Як зазначають деякі ЗМІ, за підсумками саміту буде прийнято заяву у якій лідери G7 закличуть рф без будь-яких умов вивести війська з території України та у жодному разі не застосовувати ядерну зброю.

Також з’явилися повідомлення, що лідери G7 обговорять пропозицію Зеленського щодо мирного саміту в Україні без участі рф.

Посилення тиску на росію

Окремим пунктом порядку денного саміту стане посилення економічного тиску на росію аби послабити її здатність вести війну.

Зокрема, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі пообіцяв, що будуть вжиті конкретні заходи, але не уточнив які.

“Упродовж останніх 15 місяців після вторгнення росії G7 демонструвала солідарність з Україною, згуртовувала світ на підтримку України та відрізала путіна від ключових технологій і фінансування по всьому світу. Ви побачите конкретні дії щодо подальшої ізоляції росії та послаблення її здатності вести жорстоку війну, — наголосив чиновник.

У свою чергу Джейк Салліван зауважив, що питання повної заборони експорту до росії розглядатися не буде. Лідери G7 основну увагу приділять контролю за дотриманням санкційного режиму.

“Я не чекаю абсолютної заборони на експорт. Основну увагу щодо застосування санкцій на саміті приділять контролю їх дотримання та їх обходу”, — зазначив Салліван.

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В Євросоюзі впевнені, що “Група семи” ухвалить санкції проти російських алмазів.

Китайське питання

Джон Кірбі обіцяє, що країни G7 також продемонструють, що вони поділяють єдиний підхід щодо викликів з боку КНР.

Однак, як пише Financial Times, наразі, вони не можуть домовитися про те, яка риторика щодо Китаю має вживатися в офіційних заявах на саміті у Хіросімі.

Зокрема, європейські чиновники насторожено ставляться до ідеї прямих антикитайських висловлювань. На їхню думку, розумніше спробувати змінити поведінку Пекіна, взаємодіючи з ним.

США ж намагаються домогтися жорсткішої риторики з питання Тайваню. Зазначається, що у китайському питанні багато залежатиме від позиції прем’єра Японії Кісіди.

Цікаве

Перший саміт лідерів провідних країн світу відбувся у містечку Рамбульє у 1975 році за ініціативи президента Франції Валері Жискар д’Естена. Тоді зустрілися лідери 6 держав: Франції, США, ФРН, Великої Британії, Японії та Італії.

У 1976 році до групи доєднали Канаду і вона стала сімкою.

З 1997 року G7 перетворилася G8, адже долучили росію.

У 2014 році після окупації росією Криму група припинила підготовку до саміту вісімки, який мав відбутися в Сочі у червні того ж року. Сімка повернулася до свого звичного формату і провела саміт в Брюсселі.

Нагадаємо також, що G7 заявила про зобов’язання надати Україні до 44 млрд дол. цього і на початку наступного року