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Саммит лидеров стран G7: о чем будут договариваться, и чего ожидать Украине?

Киев • УНН

 • 1915200 просмотра

Главной темой саммита заявлено ядерное разоружение. Встреча проходит в символическом месте - городе Хиросима, который подвергся ядерному удару.

КИЕВ. 19 мая. УНН. Сегодня, 19 мая, в японском городе Хиросима стартует 49 саммит лидеров стран Большой семерки, который продлится три дня, пишет УНН.

В Японию уже прибыли председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель, лидеры Канады, США, Великобритании, Франции, Германии, представители ряда международных организаций.

Определенная неопределенность остается в том, в каком формате в саммите примет участие Зеленский. Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква не исключил, что Зеленский может лично посетить сбор мировых лидеров.

Впоследствии в правительстве Японии сообщили, что Зеленский присоединится к саммиту в воскресенье по видеосвязи’связи.

Однако, по информации журналистов Bloomberg, Зеленский все же посетит саммит.

Первые заявления

Председательствующий на встрече премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал ядерное разоружение ключевым пунктом повестки дня саммита на фоне ядерного шантажа россии в войне в Украине и быстрого наращивания ядерных сил Китаем. Он подчеркнул необходимость того, чтобы лидеры внимательно присмотрелись к “реальности” использования атомной бомбы, назвав это “отправной точкой” для любых усилий по ядерному разоружению.

Лидеры стран “Группы семи” посетили музей в Хиросиме, где задокументированы разрушения, вызванные атомной бомбой США в 1945 году.

Украина в центре внимания мировых лидеров

Одним из ключевых вопросов саммита станет поддержка Украины в противодействии российской агрессии. Как отметил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан лидеры “Группы семи” обсудят не только ситуацию на поле боя, но и усиление переговорных позиций Украины и восстановление украинской инфраструктуры.

“Они (лидеры G7 — ред.) также будут говорить о реконструкции, об экономической и гуманитарной поддержке Украины и о том, как создать соответствующие условия для достижения прогресса на поле боя, формируя прогресс за возможным столом переговоров, если и когда Украина будет готова сделать это в будущем”, — сказал советник президента США.

Как отмечают некоторые СМИ, по итогам саммита будет принято заявление, в котором лидеры G7 призовут рф без каких-либо условий вывести войска с территории Украины и ни в коем случае не применять ядерное оружие.

Также появились сообщения, что лидеры G7 обсудят предложение Зеленского по мирному саммиту в Украине без участия рф.

Усиление давления на россию

Отдельным пунктом повестки дня саммита станет усиление экономического давления на россию, чтобы ослабить ее способность вести войну.

В частности, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби пообещал, что будут приняты конкретные меры, но не уточнил какие.

“В течение последних 15 месяцев после вторжения россии G7 демонстрировала солидарность с Украиной, сплачивала мир в поддержку Украины и отрезала Путина от ключевых технологий и финансирования по всему миру. Вы увидите конкретные действия по дальнейшей изоляции россии и ослабление ее способности вести жестокую войну”, — подчеркнул чиновник.

В свою очередь Джейк Салливан отметил, что вопрос полного запрета экспорта в россию рассматриваться не будет. Лидеры G7 основное внимание уделят контролю за соблюдением санкционного режима.

“Я не жду абсолютного запрета на экспорт. Основное внимание по применению санкций на саммите уделят контролю их соблюдения и их обхода”, — отметил Салливан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США объявят новый пакет антироссийских санкций на саммите G7

В Евросоюзе уверены, что "Группа семи" примет санкции против российских алмазов.

Китайский вопрос

Джон Кирби обещает, что страны G7 также продемонстрируют, что они разделяют единый подход к вызовам со стороны КНР.
Однако, как пишет Financial Times, пока они не могут договориться о том, какая риторика в отношении Китая должна употребляться в официальных заявлениях на саммите в Хиросиме.

В частности, европейские чиновники настороженно относятся к идее прямых антикитайских высказываний. По их мнению, разумнее попытаться изменить поведение Пекина, взаимодействуя с ним.

США же пытаются добиться более жесткой риторики по вопросу Тайваня. Отмечается, что в китайском вопросе многое будет зависеть от позиции премьера Японии Кисиды.

Интересное

Первый саммит лидеров ведущих стран мира состоялся в городке Рамбулье в 1975 году по инициативе президента Франции Валери Жискар д’Эстена. Тогда встретились лидеры 6 государств: Франции, США, ФРГ, Великобритании, Японии и Италии.

В 1976 году к группе присоединили Канаду и она стала семеркой.

С 1997 года G7 превратилась в G8, ведь приобщили россию.

В 2014 году после оккупации россией Крыма группа прекратила подготовку к саммиту восьмерки, который должен был состояться в Сочи в июне того же года. Семерка вернулась к своему привычному формату и провела саммит в Брюсселе.

Напомним также, что G7 заявила об обязательствах предоставить Украине до 44 млрд долл. в этом и в начале следующего года.

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