Румунія підтримує вступ України в ЄС і розвиток спільних проєктів - Нікушор Дан

Румунія підтримує інтеграцію України до Європейського Союзу та планує розвивати спільні проєкти у сфері інфраструктури та енергетики. Про це заявив Президент Румунії Нікушор Дан під час спілкування з журналістами разом із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

За його словами, під час переговорів сторони обговорили розвиток транспортних і економічних зв’язків між двома країнами.

Ми говорили також про з’єднання між нашими країнами і про спільні проєкти в цій сфері, також на користь, у тому числі економічну, громадян наших держав