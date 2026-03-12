$43.980.1150.930.10
uk
Меню
Румунія підтримує вступ України в ЄС і розвиток спільних проєктів - Нікушор Дан

Київ • УНН

 • 1344 перегляди

Президент Румунії підтвердив підтримку євроінтеграції України та розвиток транспортних зв'язків. Сторони підписали документ про партнерство в енергетиці.

Румунія підтримує вступ України в ЄС і розвиток спільних проєктів - Нікушор Дан

Румунія підтримує інтеграцію України до Європейського Союзу та планує розвивати спільні проєкти у сфері інфраструктури та енергетики. Про це заявив Президент Румунії Нікушор Дан під час спілкування з журналістами разом із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

За його словами, під час переговорів сторони обговорили розвиток транспортних і економічних зв’язків між двома країнами.

Ми говорили також про з’єднання між нашими країнами і про спільні проєкти в цій сфері, також на користь, у тому числі економічну, громадян наших держав

 - зазначив Дан.

Окремо лідери обговорили співпрацю у сфері енергетики.

Ми говорили про спільні проєкти у сфері енергетики, і один із підписаних документів стосується саме партнерства між нами в енергетичній сфері

- сказав президент Румунії.

Також він підтвердив підтримку Румунії європейського курсу України.

Ми говорили про інтеграцію України в Європейський Союз, і я підтвердив підтримку Румунії в цьому процесі

 - наголосив Дан.

Окрему увагу під час переговорів приділили питанню румунської національної меншини в Україні.

Я отримав запевнення щодо продовження роботи шкіл румунською мовою і щодо решти прав, які має румунська меншина відповідно до міжнародного законодавства

- підсумував президент Румунії.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до румунської столиці Бухареста на зустріч із румунським колегою, очікується також візит у центр з підготовки пілотів F-16.

Андрій Тимощенков

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Європейський Союз
Бухарест
Румунія
Володимир Зеленський
Україна
F-16 Fighting Falcon