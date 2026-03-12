Румунія підтримує вступ України в ЄС і розвиток спільних проєктів - Нікушор Дан
Київ • УНН
Президент Румунії підтвердив підтримку євроінтеграції України та розвиток транспортних зв'язків. Сторони підписали документ про партнерство в енергетиці.
Румунія підтримує інтеграцію України до Європейського Союзу та планує розвивати спільні проєкти у сфері інфраструктури та енергетики. Про це заявив Президент Румунії Нікушор Дан під час спілкування з журналістами разом із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
Деталі
За його словами, під час переговорів сторони обговорили розвиток транспортних і економічних зв’язків між двома країнами.
Ми говорили також про з’єднання між нашими країнами і про спільні проєкти в цій сфері, також на користь, у тому числі економічну, громадян наших держав
Окремо лідери обговорили співпрацю у сфері енергетики.
Ми говорили про спільні проєкти у сфері енергетики, і один із підписаних документів стосується саме партнерства між нами в енергетичній сфері
Також він підтвердив підтримку Румунії європейського курсу України.
Ми говорили про інтеграцію України в Європейський Союз, і я підтвердив підтримку Румунії в цьому процесі
Окрему увагу під час переговорів приділили питанню румунської національної меншини в Україні.
Я отримав запевнення щодо продовження роботи шкіл румунською мовою і щодо решти прав, які має румунська меншина відповідно до міжнародного законодавства
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до румунської столиці Бухареста на зустріч із румунським колегою, очікується також візит у центр з підготовки пілотів F-16.