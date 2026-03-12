Румыния поддерживает вступление Украины в ЕС и развитие совместных проектов - Никушор Дан

$43.980.1150.930.10
ukenru
Эксклюзив
15:26 • 8 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
14:55 • 1446 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
14:27 • 4352 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
13:11 • 8052 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
11:13 • 18775 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 37748 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 47611 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 57458 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 70473 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 60005 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1.6м/с
37%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Шесть судов атакованы в Персидском и Ормузском проливах, погиб моряк12 марта, 05:41 • 53278 просмотра
Харьков и область подверглись ночной атаке рф дронами, враг повторно ударил по спасателямPhoto12 марта, 07:59 • 39500 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать09:55 • 36544 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto11:29 • 31482 просмотра
Будапешт назвал условие возврата задержанных с украинскими инкассаторами денег12:32 • 26231 просмотра
публикации
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
15:26 • 8 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы13:41 • 5958 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда13:32 • 6482 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto11:29 • 31974 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать09:55 • 37030 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Музыкант
Никушор Дан
Михаил Федоров
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Румыния
Соединённые Штаты
Черновицкая область
Польша
Реклама
УНН Lite
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo14:36 • 2072 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг14:24 • 2400 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12:00 • 16736 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 44330 просмотра
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo11 марта, 17:32 • 32804 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Золото
Forbes

Румыния поддерживает вступление Украины в ЕС и развитие совместных проектов - Никушор Дан

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Президент Румынии подтвердил поддержку евроинтеграции Украины и развитие транспортных связей. Стороны подписали документ о партнерстве в энергетике.

Румыния поддерживает вступление Украины в ЕС и развитие совместных проектов - Никушор Дан

Румыния поддерживает интеграцию Украины в Европейский Союз и планирует развивать совместные проекты в сфере инфраструктуры и энергетики. Об этом заявил Президент Румынии Никушор Дан во время общения с журналистами вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Подробности

По его словам, в ходе переговоров стороны обсудили развитие транспортных и экономических связей между двумя странами.

Мы говорили также о соединении между нашими странами и о совместных проектах в этой сфере, также в пользу, в том числе экономическую, граждан наших государств

 - отметил Дан.

Отдельно лидеры обсудили сотрудничество в сфере энергетики.

Мы говорили о совместных проектах в сфере энергетики, и один из подписанных документов касается именно партнерства между нами в энергетической сфере

- сказал президент Румынии.

Также он подтвердил поддержку Румынией европейского курса Украины.

Мы говорили об интеграции Украины в Европейский Союз, и я подтвердил поддержку Румынии в этом процессе

 - подчеркнул Дан.

Отдельное внимание во время переговоров было уделено вопросу румынского национального меньшинства в Украине.

Я получил заверения относительно продолжения работы школ на румынском языке и относительно остальных прав, которые имеет румынское меньшинство в соответствии с международным законодательством

- подытожил президент Румынии.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в румынскую столицу Бухарест на встречу с румынским коллегой, ожидается также визит в центр по подготовке пилотов F-16.

Андрей Тимощенков

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Европейский Союз
Бухарест
Румыния
Владимир Зеленский
Украина
F-16 Fighting Falcon