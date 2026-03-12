Румыния поддерживает вступление Украины в ЕС и развитие совместных проектов - Никушор Дан
Киев • УНН
Президент Румынии подтвердил поддержку евроинтеграции Украины и развитие транспортных связей. Стороны подписали документ о партнерстве в энергетике.
Румыния поддерживает интеграцию Украины в Европейский Союз и планирует развивать совместные проекты в сфере инфраструктуры и энергетики. Об этом заявил Президент Румынии Никушор Дан во время общения с журналистами вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
Подробности
По его словам, в ходе переговоров стороны обсудили развитие транспортных и экономических связей между двумя странами.
Мы говорили также о соединении между нашими странами и о совместных проектах в этой сфере, также в пользу, в том числе экономическую, граждан наших государств
Отдельно лидеры обсудили сотрудничество в сфере энергетики.
Мы говорили о совместных проектах в сфере энергетики, и один из подписанных документов касается именно партнерства между нами в энергетической сфере
Также он подтвердил поддержку Румынией европейского курса Украины.
Мы говорили об интеграции Украины в Европейский Союз, и я подтвердил поддержку Румынии в этом процессе
Отдельное внимание во время переговоров было уделено вопросу румынского национального меньшинства в Украине.
Я получил заверения относительно продолжения работы школ на румынском языке и относительно остальных прав, которые имеет румынское меньшинство в соответствии с международным законодательством
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в румынскую столицу Бухарест на встречу с румынским коллегой, ожидается также визит в центр по подготовке пилотов F-16.