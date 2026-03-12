Румыния поддерживает вступление Украины в ЕС и развитие совместных проектов - Никушор Дан

Румыния поддерживает интеграцию Украины в Европейский Союз и планирует развивать совместные проекты в сфере инфраструктуры и энергетики. Об этом заявил Президент Румынии Никушор Дан во время общения с журналистами вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

По его словам, в ходе переговоров стороны обсудили развитие транспортных и экономических связей между двумя странами.

Мы говорили также о соединении между нашими странами и о совместных проектах в этой сфере, также в пользу, в том числе экономическую, граждан наших государств