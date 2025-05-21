Рубіо заявив, що США лише хочуть завершення війни в Україні
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо підкреслив необхідність зупинити щоденні руйнування та людські жертви в Україні. Він також зазначив, що нові санкції можуть відштовхнути рф від переговорів.
Сполучені Штати хочуть завершення війни в Україні, щоб перестали гинути люди, а викрадені діти повернулися до своїх батьків. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, даючи свідчення перед Комітетом у закордонних справах Палати представників, пише УНН.
Ми хочемо кінця цієї війни, щоб люди більше не гинули. І ми хочемо, щоб повернулися додому діти, викрадені у батьків
Він наголосив, що кожного дня через війну в Україні гинуть люди та відбуваються руйнування. Сполучені Штати хочуть, щоб це припинилося.
Щодня ця війна триває, люди гинуть, речі руйнуються, життя руйнуються, і ми хочемо, щоб це припинилося
Доповнення
Рубіо вважає, що росія, ймовірно, вийде з мирних переговорів щодо України, якщо США погрожуватимуть новими санкціями.
"Якщо ви почнете погрожувати санкціями, росіяни перестануть розмовляти. І є цінність у тому, щоб ми могли розмовляти з ними та спонукати їх сісти за стіл переговорів", – заявив державний секретар Марко Рубіо на слуханнях Комітету Сенату з міжнародних відносин у вівторок.
Рубіо повідомив, що росія викладе свої умови припинення вогню. Тоді для США "стане яснішою позиція кремля і з’явиться можливість для більш широких переговорів.