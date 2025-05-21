Рубио заявил, что США лишь хотят завершения войны в Украине

Соединенные Штаты хотят завершения войны в Украине, чтобы перестали гибнуть люди, а похищенные дети вернулись к своим родителям. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, давая показания перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей, пишет УНН.

Мы хотим конца этой войны, чтобы люди больше не гибли. И мы хотим, чтобы вернулись домой дети, похищенные у родителей - заявил Рубио.

Он подчеркнул, что каждый день из-за войны в Украине гибнут люди и происходят разрушения. Соединенные Штаты хотят, чтобы это прекратилось.

Каждый день эта война продолжается, люди гибнут, вещи разрушаются, жизни разрушаются, и мы хотим, чтобы это прекратилось - добавил госсекретарь.

Дополнение

Рубио считает, что россия, вероятно, выйдет из мирных переговоров по Украине, если США будут угрожать новыми санкциями.

"Если вы начнете угрожать санкциями, россияне перестанут разговаривать. И есть ценность в том, чтобы мы могли разговаривать с ними и побуждать их сесть за стол переговоров", – заявил государственный секретарь Марко Рубио на слушаниях Комитета Сената по международным отношениям во вторник.

Рубио сообщил, что россия изложит свои условия прекращения огня. Тогда для США "станет яснее позиция кремля и появится возможность для более широких переговоров.