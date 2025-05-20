росія викладе свої умови припинення вогню, після чого їх позиція "стане яснішою" - Рубіо
Київ • УНН
Марко Рубіо заявив, що росія готує перелік умов для припинення вогню в Україні, що відкриє шлях до ширших переговорів. США не припиняють постачання зброї.
Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо повідомив, що росія викладе свої умови припинення вогню. Тоді для США "стане яснішою позиція кремля і з’явиться можливість для більш широких переговорів. Про це він заявив під час слухань у Комітеті Сенату з міжнародних відносин, пише УНН.
США очікують, що росія викладе свої умови припинення вогню в Україні, після цього позиція москви "стане яснішою" для Вашингтона
Він додав, що перелік умов для припинення вогню, які готують росіяни, відкриють шлях до більш широких переговорів.
Наскільки ми розуміємо, росіяни готують перелік умов, за яких вони були б готові до припинення вогню. Це відкриє шлях до ширших переговорів
Нагадуємо
Рубіо заявив, що війна росії проти України відволікає увагу і ресурси заходу від більш серйозних загроз, які походять з Азії. США продовжують постачати зброю Україні.
США вважають, що конфлікт в Україні відволікає увагу і ресурси Заходу від стримування серйозніших загроз в Азії
Він заявив, що головна проблема, з якою США зіткнулися в Україні, полягає в такому, що росія хоче отримати те, чого в неї немає і на що вона не має права, а Україна хоче отримати те, що вона не може повернути військовим шляхом. За його словами, у цьому полягає суть проблеми.
Держсекретар також додав, що однією з проблем цієї війни є те, що в України боєприпаси витрачаються значно швидше, ніж Захід та США здатні виробляти.
Рубіо повідомив, що Сполучені Штати не припиняли постачати зброю Україні, проте зараз не йдеться про формування нових пакетів допомоги.
Адміністрація США не припинила постачання зброї Україні, але рішення щодо формування нових пакетів військової допомоги поки що немає