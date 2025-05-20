росія викладе свої умови припинення вогню, після чого їх позиція "стане яснішою" - Рубіо

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо повідомив, що росія викладе свої умови припинення вогню. Тоді для США "стане яснішою позиція кремля і з’явиться можливість для більш широких переговорів. Про це він заявив під час слухань у Комітеті Сенату з міжнародних відносин, пише УНН.

США очікують, що росія викладе свої умови припинення вогню в Україні, після цього позиція москви "стане яснішою" для Вашингтона - пояснив Рубіо.

Він додав, що перелік умов для припинення вогню, які готують росіяни, відкриють шлях до більш широких переговорів.

Наскільки ми розуміємо, росіяни готують перелік умов, за яких вони були б готові до припинення вогню. Це відкриє шлях до ширших переговорів – сказав Рубіо.

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Рубіо заявив, що війна росії проти України відволікає увагу і ресурси заходу від більш серйозних загроз, які походять з Азії. США продовжують постачати зброю Україні.

США вважають, що конфлікт в Україні відволікає увагу і ресурси Заходу від стримування серйозніших загроз в Азії - заявив Рубіо.

Він заявив, що головна проблема, з якою США зіткнулися в Україні, полягає в такому, що росія хоче отримати те, чого в неї немає і на що вона не має права, а Україна хоче отримати те, що вона не може повернути військовим шляхом. За його словами, у цьому полягає суть проблеми.

Держсекретар також додав, що однією з проблем цієї війни є те, що в України боєприпаси витрачаються значно швидше, ніж Захід та США здатні виробляти.

Рубіо повідомив, що Сполучені Штати не припиняли постачати зброю Україні, проте зараз не йдеться про формування нових пакетів допомоги.