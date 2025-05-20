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россия изложит свои условия прекращения огня, после чего их позиция "станет яснее" - Рубио

Киев • УНН

 • 914 просмотра

Марко Рубио заявил, что россия готовит перечень условий для прекращения огня в Украине, что откроет путь к более широким переговорам. США не прекращают поставки оружия.

россия изложит свои условия прекращения огня, после чего их позиция "станет яснее" - Рубио

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что россия изложит свои условия прекращения огня. Тогда для США "станет яснее позиция кремля и появится возможность для более широких переговоров. Об этом он заявил во время слушаний в Комитете Сената по международным отношениям, пишет УНН.

США ожидают, что россия изложит свои условия прекращения огня в Украине, после этого позиция москвы "станет яснее" для Вашингтона 

- пояснил Рубио.

Он добавил, что перечень условий для прекращения огня, которые готовят россияне, откроют путь к более широким переговорам.

Насколько мы понимаем, россияне готовят перечень условий, при которых они были бы готовы к прекращению огня. Это откроет путь к более широким переговорам 

– сказал Рубио.

Напоминаем

Рубио заявил, что война россии против Украины отвлекает внимание и ресурсы запада от более серьезных угроз, которые исходят из Азии. США продолжают поставлять оружие Украине.

США считают, что конфликт в Украине отвлекает внимание и ресурсы Запада от сдерживания более серьезных угроз в Азии 

- заявил Рубио.

Он заявил, что главная проблема, с которой США столкнулись в Украине, заключается в том, что россия хочет получить то, чего у нее нет и на что она не имеет права, а Украина хочет получить то, что она не может вернуть военным путем. По его словам, в этом заключается суть проблемы.

Госсекретарь также добавил, что одной из проблем этой войны является то, что у Украины боеприпасы расходуются значительно быстрее, чем Запад и США способны производить.

Рубио сообщил, что Соединенные Штаты не прекращали поставлять оружие Украине, однако сейчас речь не идет о формировании новых пакетов помощи.

Администрация США не прекратила поставки оружия Украине, но решения о формировании новых пакетов военной помощи пока что нет 

– заявил Рубио.
Павел Зинченко

Павел Зинченко

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