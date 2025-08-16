Рубіо: росію та США чекає довгий шлях, але прогресу досягнуто

росію та США чекає довгий шлях, але країни досягли прогресу. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в коментарі росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Нам ще належить пройти довгий шлях, але ми досягли прогресу - сказав Рубіо.

Відповідаючи на запитання про те, чи є це поштовхом для мирного процесу, Рубіо відповів: "Американська сторона сподівається на це".

Ми побачимо, будемо сподіватися, скоро - сказав Рубіо, відповідаючи на питання, коли відбудеться наступна зустріч.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час перемовин із російським диктатором володимиром путіним "не змогли знайти повного порозуміння, угоди (щодо припинення вогню в Україні - ред.) поки немає".