Рубіо: росію та США чекає довгий шлях, але прогресу досягнуто

$41.450.00
48.440.00
ukenru
07:28 • 5814 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 98896 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 122710 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 82795 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 78313 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 70537 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 118007 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 211174 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 86809 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 190575 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.2м/с
41%
752мм
Популярнi новини
Трамп скасував обід з російською делегацією та повертається до Вашингтона 15 серпня, 23:40 • 22646 перегляди
"Це не дипломатія, а театр": Шумер про зустріч Трампа з путінимVideo16 серпня, 01:12 • 30161 перегляди
Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"16 серпня, 01:33 • 70317 перегляди
Тисячі іноземних найманців у лавах рф не можуть покинути фронт після закінчення контракту - проєкт "Хочу жить" 03:52 • 17193 перегляди
Трамп мав довгу розмову із Зеленським на зворотному рейсі з Аляски - CNN06:49 • 16871 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 211212 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 183908 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 190616 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 205382 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 289162 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Сі Цзіньпін
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo07:05 • 2482 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал03:37 • 12602 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 53957 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 125862 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 206225 перегляди
Актуальне
Fox News
Безпілотний літальний апарат
Нафта
The Hill
Долар США

Рубіо: росію та США чекає довгий шлях, але прогресу досягнуто

Київ • УНН

 • 424 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про досягнення прогресу у відносинах з Росією. Він висловив надію на мирний процес, але зазначив, що попереду ще довгий шлях.

Рубіо: росію та США чекає довгий шлях, але прогресу досягнуто

росію та США чекає довгий шлях, але країни досягли прогресу. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в коментарі росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Нам ще належить пройти довгий шлях, але ми досягли прогресу

- сказав Рубіо.

Відповідаючи на запитання про те, чи є це поштовхом для мирного процесу, Рубіо відповів: "Американська сторона сподівається на це".

Ми побачимо, будемо сподіватися, скоро

- сказав Рубіо, відповідаючи на питання, коли відбудеться наступна зустріч.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час перемовин із російським диктатором володимиром путіним "не змогли знайти повного порозуміння, угоди (щодо припинення вогню в Україні - ред.) поки немає". 

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна