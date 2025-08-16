Рубіо: росію та США чекає довгий шлях, але прогресу досягнуто
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо заявив про досягнення прогресу у відносинах з Росією. Він висловив надію на мирний процес, але зазначив, що попереду ще довгий шлях.
росію та США чекає довгий шлях, але країни досягли прогресу. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в коментарі росЗМІ, передає УНН.
Деталі
Нам ще належить пройти довгий шлях, але ми досягли прогресу
Відповідаючи на запитання про те, чи є це поштовхом для мирного процесу, Рубіо відповів: "Американська сторона сподівається на це".
Ми побачимо, будемо сподіватися, скоро
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час перемовин із російським диктатором володимиром путіним "не змогли знайти повного порозуміння, угоди (щодо припинення вогню в Україні - ред.) поки немає".