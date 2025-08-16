Рубио: Россию и США ждет долгий путь, но прогресс достигнут

Россию и США ждет долгий путь, но страны достигли прогресса. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в комментарии росСМИ, передает УНН.

Детали

Нам еще предстоит пройти долгий путь, но мы достигли прогресса - сказал Рубио.

Отвечая на вопрос о том, является ли это толчком для мирного процесса, Рубио ответил: "Американская сторона надеется на это".

Мы увидим, будем надеяться, скоро - сказал Рубио, отвечая на вопрос, когда состоится следующая встреча.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным "не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения (о прекращении огня в Украине - ред.) пока нет".