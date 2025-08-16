Рубио: Россию и США ждет долгий путь, но прогресс достигнут
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о достижении прогресса в отношениях с Россией. Он выразил надежду на мирный процесс, но отметил, что впереди еще долгий путь.
Детали
Нам еще предстоит пройти долгий путь, но мы достигли прогресса
Отвечая на вопрос о том, является ли это толчком для мирного процесса, Рубио ответил: "Американская сторона надеется на это".
Мы увидим, будем надеяться, скоро
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным "не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения (о прекращении огня в Украине - ред.) пока нет".