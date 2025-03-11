Рубіо про можливу зустріч з рф після переговорів з Україною: з росіянами доведеться спілкуватися для оцінки позицій

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про необхідність подальших переговорів з росією для оцінки позицій сторін, "наскільки ми далекі від кінця цього конфлікту, цієї війни". Про це він сказав журналістам по дорозі до Джидди у Саудівській Аравії, де запланована зустріч делегації США з делегацією України 11 березня, пише УНН.

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"У якийсь момент це має статися, так? Я маю на увазі, без – нам доведеться спілкуватися з росіянами, щоб зрозуміти, які їхні позиції, і лише тоді ми зможемо оцінити, наскільки ми далекі від кінця цього конфлікту, цієї війни. Тільки так ми можемо це оцінити. Ми маємо зрозуміти, яка реальна позиція українців, як далеко вони можуть зайти; де росіяни, як далеко вони можуть зайти. І тоді ми повинні побачити, наскільки це далеко одне від одного. І це може бути насправді – я сподіваюся, це може бути легше, ніж ми думаємо, але це може бути складніше, ніж хтось собі уявляє", - сказав Рубіо у відповідь на запитання, чи після цієї зустрічі буде зустріч з росіянами чи це ad hoc, залежить від успіху, якого вдасться досягти.

На запитання, чи буде взаємодія з росіянами під час візиту до Саудівської "поки ви там", Рубіо вказав: "Ну, не поки ми там". "Я маю на увазі, мабуть, буде якась – у якийсь момент у спроба взаємодіяти з ними. І ми взаємодіяли з ними на дипломатичному фронті, лише наші посольства та статус наших відповідних місій. Але в якийсь момент скоро, очевидно, нам доведеться повернутися і встановити процес, за допомогою якого ми зможемо визначити, які позиції росії щодо цього, і подивитися, наскільки ми далекі один від одного. Але ми цього ще не зробили", - зазначив держсекретар США.

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Заяви були зроблені перед зустріччю делегації США з делегацією України 11 березня у Джидді в Саудівській Аравії.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що у переговорах з США у Саудівській Аравії буде чотири представники від України. Українська команда буде складатися з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси.

За словами Президента, з боку України буде чітка налаштованість на конструктив, і "сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки".

Від США делегацію очолить держсекретар Марко Рубіо. Перед переговорами Рубіо заявив, що під час переговорів в Саудівській Аравії Америка хоче почути від України, на які поступки вона може піти заради миру.