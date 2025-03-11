Посол Трампа їде до москви

Посланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф планує відвідати москву для зустрічі з диктатором володимиром путіним. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Видання повідомляє, що поїздка буде Віткоффа приурочена до зустрічей українських посадовців з державним секретарем Марко Рубіо та радником з національної безпеки Майком Волцем у Саудівській Аравії.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп 21 лютого заперечив інформацію французьких ЗМІ про можливий візит до москви на святкування 9 травня. Водночас він підтвердив плани зустрітися з путіним для обговорення війни в Україні.