Посол Трампа їде до москви
Київ • УНН
Стів Віткофф, представник Дональда Трампа на Близькому Сході, планує відвідати москву для зустрічі з путіним. Візит відбудеться в Саудівській Аравії.
Посланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф планує відвідати москву для зустрічі з диктатором володимиром путіним. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Видання повідомляє, що поїздка буде Віткоффа приурочена до зустрічей українських посадовців з державним секретарем Марко Рубіо та радником з національної безпеки Майком Волцем у Саудівській Аравії.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп 21 лютого заперечив інформацію французьких ЗМІ про можливий візит до москви на святкування 9 травня. Водночас він підтвердив плани зустрітися з путіним для обговорення війни в Україні.