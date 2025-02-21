Трамп спростував чутки про візит до москви на 9 травня. Про це повідомляє Кореспондент France 24 Фрейзер Джексон, передає УНН.

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За словами кореспондента Фрейзера Джексона, деякі французькі медіа поширили інформацію про можливий візит президента США Дональда Трампа до терористичної країни на урочистості для вшанування пам’яті Другої світової війни 9 травня. Однак сам лідер США заперечив такі припущення, чітко заявивши, що не планує поїздку до москви.

На запитання, чи їде він до москви, він відповів: "Ні, не їду" - написав кореспондент у Х.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що Президент США Дональд Трамп і російський диктатор путін зустрінуться в москві 9 травня на урочистостях з нагоди закінчення Другої світової війни.

Трамп може приїхати до путіна в москву 9 травня - ЗМІ