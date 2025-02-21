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Трамп спростував чутки про свій візит до москви 9 травня

Трамп спростував чутки про свій візит до москви 9 травня

Київ • УНН

 • 31687 перегляди

Дональд Трамп заперечив інформацію французьких ЗМІ про можливий візит до москви на святкування 9 травня. Водночас він підтвердив плани зустрітися з путіним для обговорення війни в Україні.

Трамп спростував чутки про візит до москви на 9 травня. Про це повідомляє Кореспондент France 24 Фрейзер Джексон, передає УНН.

Деталі

За словами кореспондента Фрейзера Джексона, деякі французькі медіа поширили інформацію про можливий візит президента США Дональда Трампа до терористичної країни на урочистості для вшанування пам’яті Другої світової війни 9 травня. Однак сам лідер США заперечив такі припущення, чітко заявивши, що не планує поїздку до москви. 

На запитання, чи їде він до москви, він відповів: "Ні, не їду"

- написав кореспондент у Х.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що Президент США Дональд Трамп і російський диктатор путін зустрінуться в москві 9 травня на урочистостях з нагоди закінчення Другої світової війни.

Трамп може приїхати до путіна в москву 9 травня - ЗМІ21.02.25, 19:59 • 40894 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
donald-trampДональд Трамп

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