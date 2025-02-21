Трамп опроверг слухи о своем визите в москву 9 мая
Киев • УНН
Дональд Трамп опроверг информацию французских СМИ о возможном визите в москву на празднование 9 мая. В то же время он подтвердил планы встретиться с путиным для обсуждения войны в Украине.
Трамп опроверг слухи о визите в москву на 9 мая. Об этом сообщает Корреспондент France 24 Фрейзер Джексон, передает УНН.
Детали
По словам корреспондента Фрейзера Джексона, некоторые французские медиа распространили информацию о возможном визите президента США Дональда Трампа в террористическую страну на торжества для почтения памяти Второй мировой войны 9 мая. Однако сам лидер США опроверг такие предположения, четко заявив, что не планирует поездку в москву.
На вопрос, едет ли он в москву, он ответил: "Нет, не еду"
Напомним
Ранее было проинформировано, что Президент США Дональд Трамп и российский диктатор путин встретятся в москве 9 мая на торжествах по случаю окончания Второй мировой войны.
Трамп может приехать к путину в москву 9 мая - СМИ21.02.25, 19:59 • 21451 просмотр