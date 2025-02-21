Трамп опроверг слухи о своем визите в москву 9 мая

Трамп опроверг слухи о визите в москву на 9 мая. Об этом сообщает Корреспондент France 24 Фрейзер Джексон, передает УНН.

Детали

По словам корреспондента Фрейзера Джексона, некоторые французские медиа распространили информацию о возможном визите президента США Дональда Трампа в террористическую страну на торжества для почтения памяти Второй мировой войны 9 мая. Однако сам лидер США опроверг такие предположения, четко заявив, что не планирует поездку в москву.

На вопрос, едет ли он в москву, он ответил: "Нет, не еду" - написал корреспондент в Х.

Напомним

Ранее было проинформировано, что Президент США Дональд Трамп и российский диктатор путин встретятся в москве 9 мая на торжествах по случаю окончания Второй мировой войны.

Трамп может приехать к путину в москву 9 мая - СМИ