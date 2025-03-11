Посол Трампа едет в Москву
Киев • УНН
Стив Виткофф, представитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке, планирует посетить москву для встречи с путиным. Визит состоится в Саудовской Аравии.
Посол президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф планирует посетить москву для встречи с диктатором владимиром путиным. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Визит Виткоффа будет приурочен к встречам украинских чиновников с государственным секретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майком Волцем в Саудовской Аравии.
Напомним
Президент США Дональд Трамп 21 февраля опроверг информацию французских СМИ о возможном визите в москву на празднование 9 мая. В то же время он подтвердил планы встретиться с путиным для обсуждения войны в Украине.