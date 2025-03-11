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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Киев • УНН

 • 104356 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости проведения переговоров с россией для оценки позиций сторон по поводу войны. Заявление прозвучало перед встречей делегаций США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта.

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о необходимости дальнейших переговоров с россией для оценки позиций сторон, "насколько мы далеки от конца этого конфликта, этой войны". Об этом он сказал журналистам по дороге в Джидду в Саудовской Аравии, где запланирована встреча делегации США с делегацией Украины 11 марта, пишет УНН.

Детали

"В какой-то момент это должно произойти, так? Я имею в виду, без – нам придется общаться с россиянами, чтобы понять, какие их позиции, и только тогда мы сможем оценить, насколько мы далеки от конца этого конфликта, этой войны. Только так мы можем это оценить. Мы должны понять, какая реальная позиция украинцев, как далеко они могут зайти; где россияне, как далеко они могут зайти. И тогда мы должны увидеть, насколько это далеко друг от друга. И это может быть на самом деле – я надеюсь, это может быть легче, чем мы думаем, но это может быть сложнее, чем кто-то себе представляет", - сказал Рубио в ответ на вопрос, будет ли после этой встречи встреча с россиянами или это ad hoc, зависит от успеха, которого удастся достичь.

На вопрос, будет ли взаимодействие с россиянами во время визита в Саудовскую Аравию, "пока вы там", Рубио указал: "Ну, не пока мы там". "Я имею в виду, вероятно, будет какая-то – в какой-то момент в попытка взаимодействовать с ними. И мы взаимодействовали с ними на дипломатическом фронте, лишь наши посольства и статус наших соответствующих миссий. Но в какой-то момент скоро, очевидно, нам придется вернуться и установить процесс, с помощью которого мы сможем определить, какие позиции россии по этому поводу, и посмотреть, насколько мы далеки друг от друга. Но мы этого еще не сделали", - отметил государственный секретарь США.

Заявления были сделаны перед встречей делегации США с делегацией Украины 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в переговорах с США в Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Украинская команда будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палисы.

По словам Президента, со стороны Украины будет четкая настройка на конструктив, и "надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги".

Со стороны США делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио. Перед переговорами Рубио заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии Америка хочет услышать от Украины, на какие уступки она может пойти ради мира.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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